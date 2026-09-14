Zaplijenjene tablete ekstazija sa Gadafijevim likom otkrivaju haotičnu situaciju u Libiji i rastući problem droge.

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Libijske vlasti zaplijenile su pošiljku desetina hiljada tableta ekstazija, od kojih svaka nosi lik svrgnutog lidera Moamera Gadafija, a droga je prokrijumčarena iz Evrope, saopštili su bezbjednosni zvaničnici.

Fotografije koje je objavila bezbjednosna agencija u Tripoliju prikazuju kesice smeđih pilula oblikovanih kao Gadafijeva glava i ramena, sa njegovim prepoznatljivim licem i odjećom utisnutim na njima.

Libija je postala važno regionalno tranzitno čvorište za sintetičke droge i druge narkotike namijenjene lokalnim korisnicima i drugim djelovima Sjeverne Afrike i šireg kontinenta, navodi se u izvještaju Ujedinjenih nacija objavljenom u januaru.

Drugs bearing #Gaddafi’s photo seized en route from Europe to #Libya https://t.co/Mxk60dbbvc https://t.co/AiUkuK1jbO — The Libya Observer (@Lyobserver)September 13, 2026

Krijumčarske grupe iskorišćavaju haotičnu situaciju u zemlji od 2011. godine, navodi se u izvještaju Kancelarije UN za droge i kriminal. Gadafi je svrgnut te godine, nakon čega je Libija ušla u produženi period unutrašnjeg sukoba i podjela.

Tablete su stigle u libijsku luku preko jedne evropske zemlje, saopštila je Agencija Al Rada za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala, bezbjednosno tijelo pri Predsjedničkom savjetu sa sjedištem u Tripoliju, ne precizirajući o kojoj zemlji ili luci je riječ.