U Francuskoj je zatvoreno 10-13% srednjih škola zbog protesta učenika, koji traže bolje uslove obrazovanja i smanjenje nasilja.

Izvor: Muhammed Said Tako / AFP / Profimedia

Ministar obrazovanja Francuske Eduar Žefre izjavio je da će između 400 i 500 srednjih škola širom zemlje u ponedeljak biti potpuno ili djelimično zatvoreno zbog talasa đačkih protesta koji su zahvatili Francusku.

Nastava će biti "potpuno ili delimično obustavljena" u oko 400 do 500 srednjih škola jer bezbjednosni uslovi "nisu ispunjeni", rekao je Žefre, dodajući da je od početka đačkog pokreta 24 škole "spaljeno ili opljačkano".

Srednjoškolci u Francuskoj protestuju zbog nedostatka nastavnika, pretrpanih učionica, dotrajalih školskih zgrada i nedostatka resursa. U pojedinim školama žale se i na loše održavanje objekata, uključujući pojavu pacova i bubašvaba, kao i na neadekvatne uslove tokom velikih vrućina i hladnog vremena.

Pokret je počeo 17. septembra u predgrađu Pariza, a potom se proširio širom zemlje. U početku su protesti bili usmjereni na uslove u školama, ali su tokom prethodne nedelje na pojedinim mjestima prerasli u sukobe učenika i policije.

Žefre je rekao da će broj škola obuhvaćen bezbjednosnim mjerama biti sličan broju od petka, ali je obećao "djelimičan, postepen povratak nastavi".

Više od trećine od 468 škola u široj regiji Il-d-Frans oko Pariza biće zatvoreno u ponedeljak zbog protesta, izjavila je konzervativna liderka regije Valeri Pekres za javni radio Fransinfo.

Učenici traže bolje uslove

Srednjoškolci u Sen Deniju, severno od Pariza, iznijeli su svoje zahtjeve za manjim odeljenjima, većim brojem nastavnika i boljim rešenjima za odsutne profesore.

Učenici tvrde da su godinama suočeni sa nedovoljnim ulaganjima u obrazovanje i da mnoge škole ne mogu da obezbijede odgovarajuće uslove za nastavu.

Jedna 17-godišnja učenica, koju je Rojters identifikovao kao Fadilu, rekla je da u školi ima "pacova i bubašvaba svuda", dok je opisala i učionice koje tokom toplijih perioda postaju nepodnošljivo vruće, a zimi veoma hladne.

Učenici su tokom protesta poručivali da se bore za "pravo na obrazovanje i dostojanstvo", optužujući vlasti da na njihove zahtjeve odgovaraju policijskom silom umjesto ulaganjima u škole.

"Namerni napadi"

U Sen Deniju su učenici na otvorenom sastanku u nedelju govorili o policijskom postupanju prema demonstrantima.

Jedna učenica rekla je da se nasilje češće koristi prema učenicima iz siromašnijih djelova grada. Govorila je i o učeniku koji je izgubio zube nakon što je pogođen policijskim gumenim metkom, kao i o drugom koji je pogođen u oko.

Šesnaestogodišnji Kampion nosio je transparent na kojem je pisalo: "Tvrde da nas slušaju, ali nas radije gađaju suzavcem".

"Ne razumijem zašto vlada koristi toliko sile protiv cilja koji je legitiman: naše obrazovanje, naša budućnost", rekao je on za Frans pres.

Žefre je, s druge strane, optužio krajnju ljevicu da je "preotela" i infiltrirala pokret i da učestvuje u ekstremnom nasilju.

"To očigledno predstavlja rizik i za naše zaposlene i za naše učenike", rekao je Žefre, dodajući da je 78 članova nastavnog osoblja povrijeđeno.

BLOCUS DES LYCÉES : Des individus ont incendié ce matin l’entrée du lycée Vauquelin à Paris. Les élèves et les professeurs se sont retranchés au premier étage. https://t.co/F5USNKz0sM — Infos Françaises (@InfosFrancaises)October 5, 2026

Prema podacima policije, tokom protesta je povrijeđeno i više od 600 policajaca, dok se materijalna šteta procjenjuje na desetine miliona eura.

Policija upozorava da je pokret izmakao kontroli

Šef pariske policije Patris For objavio je u subotu otvoreno pismo u kojem je upozorio da je prvobitni cilj protesta potisnut nasiljem i neredima.

On je ocijenio da je pokret "izmakao kontroli" i pozvao učenike da odustanu od blokada škola i vrate se mirnim oblicima protesta.

Prema njegovim riječima, zahtjevi učenika zaslužuju "konkretne odgovore", ali je pokret u međuvremenu postao talac "ultranasilnih marginalnih grupa".

Organizatori su pozvali na nastavak demonstracija u utorak, navodeći kao razlog nedostatak "konkretnih mjera" vlade. Francuske vlasti posebno su zabrinute zbog najavljenog nacionalnog dana protesta.

Vlada najavila mjere

Kako bi odgovorila na zabrinutost demonstranata, premijer Sebastijen Lekorni u nedelju je predstavio plan kojim je pozvao lokalne vlasti da daju prioritet popunjavanju upražnjenih radnih mjesta u školama.

Takođe je za utorak zakazao sastanak sa regionalnim liderima na kojem će se razgovarati o obnovi brojnih dotrajalih školskih zgrada.

Predsjednik Emanuel Makron i njegova vlada sada se suočavaju sa novim pritiskom da povećaju ulaganja u obrazovanje, zaposle veći broj nastavnika i poboljšaju uslove u školama.

Nasilni incidenti

Više od 5.000 osoba, od kojih je oko 85 odsto maloljetno, uhapšeno je od početka protesta.

Šesnaestogodišnjak je u nedelju zadržan zbog napada na nastavnika u južnom gradu La Sijota. Pedesetdevetogodišnji nastavnik je u petak udaren i poliven benzinom na marginama srednjoškolskog protesta.

Grupa mladih je prošle nedelje snimila kako na zemlji premlaćuju policajca u Belforu na istoku Francuske, što je izazvalo oštre reakcije zvaničnika.

Uhapšena su dva bugarska državljanina, uzrasta 15 i 17 godina, i protiv njih je pokrenuta istraga zbog sumnje na nasilje. Jedan od njih, kojeg je policajac pokušao da uhapsi prije nego što je pretučen, prijavio je pokušaj ubistva, rekao je njegov advokat.

Požar na ulazu u školu

Srednja škola "Voklen" u Parizu, specijalizovana za hemijsku struku, bila je poprište ozbiljnog incidenta kada je buknuo požar na samom ulazu u objekat.

Zbog požara na vratima, oko stotinu učenika ostalo je nakratko zarobljeno unutar zgrade.

BLOCUS DES LYCÉES : Des individus ont incendié ce matin l’entrée du lycée Vauquelin à Paris. Les élèves et les professeurs se sont retranchés au premier étage. https://t.co/F5USNKz0sM — Infos Françaises (@InfosFrancaises)October 5, 2026

Zaposleni u školi prvi su priskočili u pomoć i aparatima za gašenje požara obuzdavali vatru do dolaska hitnih službi. Prema izvještaju ekipe televizije BFMTV koja se nalazila u zgradi, situacija je dodatno eskalirala kada su demonstranti napali vatrogasce vatrometima dok su gasili požar.

Učenici su ubrzo bezbjedno evakuisani.

Kerol Zerbib, direktorka pariske srednje škole "Voklen", detaljno je opisala izliv nasilja kojem su bili izloženi učenici i zaposleni, ističući da kao predstavnik države svjesno nosi rizik da ustanova postane meta.

Prema njenim riječima, napad je izvela dobro organizovana i maskirana grupa od desetak mladića u crnom, koja je u tri brza i sinhronizovana naleta napala sam ulaz u zgradu.

"Odmah smo shvatili da sa njima nema razgovora i da nisu došli da pregovaraju. Bilo je to izuzetno brzo i nasilno djelovanje tima koji je detaljno isplanirao svoj napad" navela je direktorka za televiziju BFMTV.

Ona je dodala da su učenici i nastavnici pretrpeli velik strah zbog silovitih udaraca o vrata, izbijanja požara i jakog mirisa zapaljive tečnosti. Ipak, zahvaljujući dobroj i stalnoj koordinaciji sa policijskom stanicom 13. arondismana, preduzete su sve neophodne mjere kako bi se garantovala bezbijednost, pa je zgrada ubrzo potpuno i bezbjedno evakuisana.

Kritike za policijsko nasilje

Francuska podružnica Amnesty Internationala kritikovala je "neproporcionalno policijsko nasilje" u suzbijanju demonstracija i poručila da učenicima mora biti omogućeno da izraze svoje nezadovoljstvo.

"Vlasti moraju dozvoliti mladima da koriste ta prava bez straha da će ih pogoditi suzavac ili pendreci ili da će ih policija proizvoljno privesti", rekla je predsjednica francuske podružnice An Savinel-Bara.

Međutim, ministar unutrašnjih poslova Loran Nijez rekao je da snage bezbjednosti "ne lome mlade ljude", već "štite" učenike i studente koji žele mirno da izraze svoje zahtjeve.

Uoči novih protesta u utorak, vlasti pokušavaju da uspostave ravnotežu između zahtjeva učenika za boljim uslovima obrazovanja i sve većih bezbjednosnih problema koji prate demonstracije.

(Blic/MONDO)