Dok se napadi na energetsku infrastrukturu rasplamsavaju uoči zime, u ruskoj prijestonici se sve glasnije spekuliše o povratku komandanta poznatog po najsurovijim potezima i zagovaranju nuklearnog udara.

Izvor: Profimedia/TV Zvezda

Nakon više od četiri i po godine sukoba, ne nazire se kraj rata u Ukrajini, a zaraćene strane u poslednje vrijeme intenziviraju svoje napade. Na meti se često nalazi i energetska infrastruktura, što bi uveliko moglo da oteža svakodnevicu stanovnicima uoči i tokom predstojeće zime.

Pojavili su se i navodi da bi ruski lider Vladimir Putin na bojište ponovo mogao da pošalje zloglasnog komandanta Sergeja Surovikina (59), poznatog kao "general Armagedon". Surovikin je godinama bio u Africi, a vjeruje se da je on jedan od najokrutnijih ruskih komandanata.

Svojevremeno je, na primer, otvoreno zagovarao upotrebu nuklearnog oružja u ranoj fazi sukoba. Sada se navodno ponovo nalazi u Moskvi, što je komentarisao ruski vojni analitičar i bivši pukovnik Viktor Baranec, prenosi San.

"Generali poput njega ne leže besposleno na kauču. Rusiji i njenoj vojsci potrebni su takvi generali. U Kremlju i Ministarstvu odbrane ozbiljno razbijaju glavu oko toga kako da Surovikina, tvrdog, odlučnog i moćnog vojnog komandanta, uklope u stvarnost koja se trenutno oblikuje na bojištu", naveo je.

Surovikin je vodio rusku ratnu kampanju u Ukrajini od oktobra 2022. do januara 2023. godine, kada ga je Putin smijenio. Kako ističe San, on je izgubio Putinovo povjerenje usred sumnji da je učestvovao u planiranju puča koji je tog ljeta predvodio vođa Vagnera Jevgenij Prigožin.

Surovikin je tada prebačen na nadzor vojnih operacija u Africi. Sada se nagađa da bi mogao da predvodi operacije zauzimanja Slavjanska i Kramatorska ili pak novu ofanzivu prema Kijevu.