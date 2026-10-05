Drama na otvorenom moru odigrala se nadomak naftne platforme Peskaruš, gdje su pripadnici rumunske obalske straže i helikopterske jedinice izveli hitnu akciju evakuacije preživjelih članova posade sa zapaljenog teretnjaka.

Izvor: Youtube/ ZIUA de Constanta

Dvije osobe su poginule, a 11 članova posade je spaseno nakon što je brod na kojem je izbio požar potonuo u Crnom moru, van teritorijalnih voda Rumunije, saopštilo je rumunsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rumunski portal Digi 24 prenosi da je turski brod za prevoz žita pogođen dronom u oblasti platforme Peskaruš u Crnom moru. Kako navodi portal, dvije osobe su poginule, a 11 je povrijeđeno.

Rumunske vlasti su saopštile da je riječ o ozbiljnom pomorskom incidentu koji je uključivao požar, zbog čega su pokrenute spasilačke akcije na brodu koji je počeo da tone.

U akciji učestvuju pripadnici rumunske obalske straže i generalnog inspektorata za avijaciju. Helikopter je preuzeo povrijeđene članove posade kako bi im bila pružena hitna medicinska pomoć. Incident se dogodio 20 nautičkih milja od rumunske obale i devet nautičkih milja od naftne platforme Peskaruš.

Uzbuna je podignuta oko 11 časova, kada je Rumunska pomorska uprava obaviještena o ozbiljnom incidentu kod teritorijalnih voda zemlje. Turski brod je, prije nego što je pogođen, napustio luku Ismail u Ukrajini i navodno se uputio ka Italiji.