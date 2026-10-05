Bizaran trend zavladao među muškarcima: Plaćaju za "karfiol uši" da bi izgledali opasnije

Muškarci u Rusiji navodno plaćaju da im namjerno deformišu uši kako bi izgledali poput MMA boraca i zastrašili okolinu.

Izvor: Martin Polívka / MFDNES + LN / Profimedia

Neobičan trend privlači pažnju, a riječ je o tome da je sve više muškaraca koji navodno plaćaju kako bi dobili izgled koji se inače povezuje sa godinama bavljenja borilačkim sportovima. Riječ je o namjernom stvaranju takozvanih karfiol ušiju, deformacije ušne školjke koja je česta kod MMA boraca, rvača i boksera, piše Bored Panda, prenosi Index.hr.

Karfiol uvo najčešće nastaje nakon ponavljanih udaraca ili snažnog pritiska na ušnu školjku. Zbog povrede se između kože i hrskavice mogu nakupiti krv i tečnost, što ometa normalno snabdijevanje hrskavice krvlju. Ako se povreda ne liječi, uvo s vremenom može da ostane trajno zadebljano i deformisano.

Trend iz Rusije

Izvor: Amy Kaplan/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Prema informacijama koje je prvi objavio ruski Telegram kanal Baza, mnogi muškarci u Rusiji navodno plaćaju da im se uši namjerno deformišu. Cijena takvog postupka iznosi oko 6.000 rubalja, odnosno oko 60 eura, po uhu. Kao jedan od glavnih razloga navodi se želja da drugima djeluju opasnije i zastrašujuće.

Osoba sa karfiol ušima može da ostavi utisak iskusnog borca sa kojim nije pametno sukobljavati se. Za ljude koji se zaista bave borilačkim sportovima, takve uši su, međutim, posljedica povreda, a ne "modni dodatak".

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Nakon povrede, neki se podvrgavaju drenaži nakupljene krvi i tečnosti upravo kako bi sprečili trajnu deformaciju. Novi trend, s druge strane, nudi svojevrsnu prečicu do izgleda koji se inače povezuje sa godinama treninga i borbi.

Privid snage umjesto samopouzdanja

Psihološkinja Ekaterina Trofimova komentarisala je ovaj fenomen za rusku televizijsku stanicu Moskva 24. Smatra da se stvarna snaga i samopouzdanje retko pokazuju naglašenim dokazivanjem muškosti.

"Prava snaga ponekad se krije iza maske spoljašnje pribranosti i potpunog mira", rekla je.

Prema njenim riječima, osoba koja zaista vlada borilačkim vještinama ne mora da izgleda zastrašujuće. Samopouzdanje može da se prepozna po smirenosti i sigurnosti, bez potrebe za agresivnim držanjem i dokazivanjem pred drugima.

U tome je i glavni paradoks ovog trenda. Iako karfiol uši mogu da ostave utisak da se neko godinama bavi borilačkim sportovima, one nisu nikakav dokaz stvarnih borilačkih vještina. Neko ko se odluči na takav zahvat tako rizikuje da u stvarnom sukobu njegov izgled bude jedino što na njemu djeluje opasno.

Pojava može da se posmatra i u širem kontekstu društvenih mreža, na kojima se često promovišu strogo definisani, a ponekad i ekstremni ideali muškosti zasnovani na izgledu. Namjerno povređivanje uha kako bi se stvorio utisak opasnog borca posebno je neobičan primjer takvog trenda. Dok pravi borci deformacije uha mogu da dobiju nakon godina treninga i takmičenja, neki su, čini se, spremni da plate kako bi isti izgled dobili bez ulaska u borilište.

(Mondo)