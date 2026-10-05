Sumnja na slučaj plućne kuge u ruskom istraživačkom institutu alarmirala je Evropsku uniju, koja pažljivo prati situaciju nakon smrti 28-godišnje radnice i stavljanja više od 200 ljudi u karantin.

Izvor: društvene mreže

Evropska unija podrobno prati dešavanja na istoku Rusije povodom sumnje na pojavu plućne kuge, nakon što je zabilježen smrtni slučaj među osobljem jedne istraživačke ustanove, potvrdila je portparolka Evropske komisije Eva Hrnčirova, a prenosi Politiko.

"Upoznati smo sa izvještajima o incidentu u ruskoj laboratoriji koji se dovodi u vezu sa uzročnikom kuge", izjavila je Hrnčirova.

Ona je dodala da su u stalnom kontaktu sa predstavnicima Evropskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i da izbliza nadgledaju razvoj događaja.

Tragičan ishod u sibirskom institutu

Riječ je o dvadesetosmogodišnjem radniku Irkutskog istraživačkog instituta za kugu za Sibir i Daleki istok, koji se razbolio i preminuo u petak. Kako je naveo Aleksej Cidenov, šef susjedne Republike Burjatije, sumnja se da je uzrok smrti upravo plućna kuga.

Sa druge strane, ruska inspekcijska služba Rospotrebnadzor još uvijek nije zvanično potvrdila tačnu dijagnozu, navodeći tek da je zaposleni preminuo od upale pluća nepoznatog porijekla. Iz predostrožnosti, pod zdravstveni nadzor odmah je stavljeno više od 200 osoba koje su bile u kontaktu sa preminulim ili ustanovom.

O kakvoj bolesti je riječ i koliki je rizik?

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), kuga je teška zarazna bolest koju izaziva bakterija Yersinia pestis, a čiji su primarni rezervoari mali sisari i njihove buve.

Portparolka Evropske komisije podsetila je da je riječ o oboljenju koje se uspješno liječi savremenim antibioticima. U Evropi nije zabilježen nijedan slučaj već duže od pola vijeka, iako sporadična žarišta i dalje postoje u djelovima Amerike, Afrike i Azije.

Ipak, plućna kuga predstavlja najopasniji i najzarazniji oblik ove bolesti jer se širi direktno sa čovjeka na čovjeka, kapljičnim putem.

Inkubacija je izuzetno kratka, pa se prvi simptomi, poput teškog disanja, visoke temperature i kašlja, mogu javiti već unutar 24 sata od kontakta sa bakterijom. Ukoliko se sa terapijom ne počne na vrijeme, stopa smrtnosti kod nelečenih pacijenata kreće se između 30 i čak 100 procenata.