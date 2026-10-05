Vrhovni komandant NATO snaga u Evropi priprema novu strategiju u slučaju ruskog napada na istočno krilo Alijanse, koja se oslanja na bespilotne letjelice, vještačku inteligenciju i nove vojne sisteme.

Izvor: EPA Robert Ghement, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Vrhovni komandant NATO snaga u Evropi priprema novu strategiju u slučaju ruskog napada na istočno krilo Alijanse, pri čemu bi ključnu ulogu trebalo da imaju bespilotne letjelice, vještačka inteligencija i drugi novi vojni sistemi.

Dokument pod nazivom "Theory of Victory", koji je Blumberg imao priliku da vidi u deklasifikovanoj verziji, general Aleksus Grinkevič predstaviće 12. oktobra u Poljskoj. Dokument bi trebalo da pojasni kako bi NATO odgovorio na mogući upad ruskih snaga na teritoriju Saveza. Plan dolazi u trenutku pojačanih tenzija između NATO-a i Rusije, kao i brojnih izveštaja o tome da Moskva razmatra mogućnost agresivnijeg djelovanja prema državama članicama Saveza. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute nedavno je rekao da nema naznaka da se Rusija priprema za konvencionalni napad na Savez, ali je upozorio da Evropa mora da bude spremna na dugotrajne hibridne napade.

Portparol generala Grinkeviča, pukovnik Martin O'Donel, nije želio da otkrije detalje strategije, ali je naglasio da je NATO "isključivo odbrambeni" savez. "Teorija pobjede vrhovnog savezničkog komandanta za Evropu je jednostavna: zadržati prednost NATO-a", rekao je O'Donel. "S obzirom na nestabilno i složeno globalno bezbednosno okruženje, moramo već sada da stvorimo uslove za odvraćanje agresije i, ako bude potrebno, da pobijedimo ukoliko budemo napadnuti." Iako su osnovni principi po kojima bi NATO vodio rat poznati, Savez retko tako otvoreno govori o svojim vojnim planovima. Nova strategija bi istovremeno trebalo da uvjeri javnost da je NATO spreman za mogući sukob i da pokaže šta konkretno stoji iza velikog povećanja izdvajanja za odbranu.

Jedan od glavnih ciljeva dokumenta je da pokaže saveznicima kako bi se tradicionalno naoružanje kombinovalo sa tehnologijama koje su u posljednjih nekoliko godina dobile ogromnu važnost, pre svega zahvaljujući iskustvu rata u Ukrajini. Riječ je prvenstveno o jeftinim dronovima, sistemima kojima upravlja minimalan broj ljudi i ciljanju uz pomoć vještačke inteligencije.

Istovremeno, strategija bi trebalo da podstakne evropske članice na dodatna ulaganja u odbranu i bolju pripremu za mogući sukob.

Dokument naglašava odbrambenu prirodu NATO-a i potrebu izbjegavanja nenamjernih provokacija, ali izričito govori i o potrebi zajedničkog suprotstavljanja hibridnim pretnjama – agresivnim potezima koji ostaju ispod praga otvorenog oružanog sukoba. Logika odvraćanja pritom je jednostavna: ako NATO pokaže da je spreman za rat, protivnik bi trebalo da zaključi da ne može da ga dobije.

Međutim, u slučaju stvarnog napada, plan predviđa mnogo agresivniji odgovor. NATO bi najpre pokušao da zaustavi prodor kombinacijom kopnenih snaga i drugih kapaciteta predviđenih u sklopu inicijative za odvraćanje na istočnom krilu Saveza. U tom dijelu bi važnu ulogu imali upravo jeftini dronovi, sistemi sa minimalnom posadom i vještačka inteligencija za odabir ciljeva. Nakon što bi osigurao slobodu kretanja svojih snaga, NATO bi nastojao da uništi neprijateljske komandne i komunikacione centre. Krajnji cilj bio bi brzo i ubjedljivo poraziti ruske snage.

Plan dolazi i u trenutku kada evropske članice NATO-a dramatično povećavaju vojnu potrošnju. Istovremeno se unutar Saveza vode rasprave o tome kako najbolje rasporediti novac: između tradicionalnog naoružanja poput tenkova i artiljerije i novih tehnologija koje su se pokazale presudnim u ratu u Ukrajini. U cijelu raspravu uključio se i Vašington. Sjedinjene Države ovog ljeta su poslale saveznicima upitnik o njihovoj vojnoj potrošnji i podršci politici predsjednika Donalda Trampa, kako bi dobile podatke za odlučivanje o planiranom smanjenju broja američkih vojnih kapaciteta namijenjenih odbrani Evrope.

U sklopu tog upitnika SAD su saveznike pitale i da li imaju dodatne vojne snage koje bi mogli da stave na raspolaganje NATO-u za sprovođenje odbrambenih planova generala Grinkeviča.