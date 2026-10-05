Od ponoći će gorivo ponovo poskupiti saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od ponoći obje vrste benzina poskupiti za dva centa, dok će eurodizel biti skuplji za jedan cent.

“Cijena eurosupera 98 iznosiće 1,81 eura po litru, dok će eurosuper 95 koštati 1,77 eura“, navode iz ovog resora.

Litar eurodizela će koštati 1,96 eura, dok će lož ulje biti jeftinije četiri centa i koštati 1,98 eura po litru.

“Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa Odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, usvojenom na današnjoj sjednici Vlade, po kojoj je iznos akcize umanjen 25 odsto za benzine i 15 odsto za eurodizel, kao i Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata”, ističu iz Ministarstva.

Navedene cijene važiće od 6. do 12. oktobra 2026. godine.

“Naredni obračun biće izvršen 12. oktobra 2026. godine, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 13. oktobra 2026. godine”, zaključuju iz Ministarstva energetike i rudarstva.