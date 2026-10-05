"Ti si u Njemačkoj, očekivala sam više": Kuma zanijemila kad je dobila mladinu reakciju na iznos novca u koverti

Objava buduće kume je pokrenula diskusiju na temu koliko novca treba da se pokloni ako ste kuma na vjenčanju.

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Žene iz Njemačke pokrenula je raspravu na društvenim mrežama o tome koliko novca danas treba da se da za svadbu i u da li biti kuma znači donijeti i "debelu" kovertu kao poklon.

"Treba da postanem kuma svojoj najboljoj prijateljici koju poznajem još od osnovne škole. Svadba joj je sledećeg ljeta u Hrvatskoj, a mi dolazimo iz Njemačke s troje djece. Samo putni troškovi, hotel i odjeća izaći će nas gotovo 2.000 eura", napisala je.

Žena navodi da joj je najbolja prijateljica, koju poznaje još od osnovne škole, kroz šalu postavila pitanje koliko će joj staviti u kovertu. Odgovorila je da planira da pokloni 1.000 eura.

Međutim, kako tvrdi, raspoloženje se u trenutku promijenilo.

"Odjednom se uozbiljila i rekla: 'Pa ti si u Njemačkoj, mislila sam da će biti barem malo više!'", napisala je.

Od tog trenutka, kaže, osjeća nelagodu, dok joj suprug poručuje da ne daje ni dinar više, uz obrazloženje da se prijateljstvo ne kupuje novcem.

Koliko danas košta biti gost na vjenčanju?

Postoji li danas nepisana "tarifa" za svadbeni poklon? Cifra koju neko stavlja u kovertu odavno nije jedini trošak koji gosti imaju.

Ako se vjenčanje održava u drugom gradu ili državi, tu su put, hotel, hrana, odjeća, obuća, frizura, šminka, a za one koji dolaze sa djecom troškovi su još veći. Ako ste dio svadbene organizacije, lista se dodatno širi, od haljine i cipela do poklona za mladence i troškova pre samog vjenčanja. A poslednjih godina pojavljuje se i još jedan veliki trošak, poznat i kao djevojačko veče.

Nekada je bilo dovoljno da okupite najbliže prijateljice, odete na večeru ili piće i provedete nekoliko sati zajedno. Danas djevojačke večeri sve češće postaju višednevna putovanja, sa smještajem, avionskim kartama, restoranima, izletima, tematskim večerama, dekoracijom, usklađenim odjevnim kombinacijama i različitim aktivnostima.

Prema podacima koje navodi The Knot, prosječan trošak po osobi za djevojačku zabavu dostigao je oko 1.200 eura, dok su ovakva slavlja u odnosu na 2019. godinu skuplja za oko 600 eura.

Zbog toga se sve češće vodi i rasprava oko pitanja ko treba da plati djevojačko veče. Uobičajeno je da gosti plate svoje putovanje i smještaj, dok se troškovi mlade dijele među učesnicama, ali ne postoji jedno univerzalno pravilo. Problem nastaje kada se podrazumijeva da svi mogu da prate isti tempo trošenja.

Društvene mreže su pritom dodatno promijenile očekivanja. Ono što je nekada bilo neobično, danas već može da bude trend koji će već sledeće godine da bude nešto što se podrazumijeva, od luksuznih djevojačkih putovanja do raskošnih poklona kojima se buduće djeveruše i kume pozivaju u svadbeni tim.

Američki Washington Post je ove godine pisao upravo o takozvanom "financial creep" fenomenu, odnosno postepenom gomilanju troškova koji prate odlazak na svadbe. Nekada jedno večernje slavlje sada može da podrazumijeva putovanje, smještaj, više odjevnih kombinacija, poklone i dodatne događaje.

(MONDO)