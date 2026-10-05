Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Branislav Leković danas je u Višem sudu u Podgorici, za sedmi oktobar odloženo suđenje Saši Pekiću i ostalim okrivljenima, zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca cigareta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suđenja su zakazana i za 21. oktobar, te 10. decembar.

Sudija je kazao da se roište glavnog pretresa neće održati jer SDT nije sudu dostavio izdvojeni materijal.

Osim protiv Pekića, optužnicom SDT-a su okrivljeni i Srđan Jokić, Goran Janketić, braća Petra i Mirko Cicmil, Dragan Backović, Predrag Vučurović, Predrag Mijušković i Nikola Glomazić, zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja cigareta u dužem vremeskom periodu. SDT smatra da su okrivljeni u periodu od kraja 2019. do marta 2021. godine izvršili krijumčarenje najmanje 22.539 paketa neocarinjenih cigareta različitih marki pa su tako nanijeli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 17.551.143,00 eura, po osnovu neplaćenih poreza i carina.