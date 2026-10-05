Evropska komisija neće uvoditi ograničenja na pravo veta Crnoj Gori, nakon što postane članica Evropske unije, saopšteno je nezvanično Televiziji Vijesti u Briselu, dan uoči objavljianja nove mape puta za najnaprednije države kandidatkinje za članstvo.

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Kako je rečeno Televiziji Vijesti, Evropska komisija na taj način štiti punu ravnopravnost svih država EU i neće pribjegavati ograničenjima tog prava u slučaju Crne Gore, koja je najizglednija prva naredna članica.

Pojedini analitičari, ali i politički krugovi u Briselu i regionu su predviđali da bi Crnoj Gori moglo biti uvedeno desetogodišnje ograničenje na pravo veta, kao vid zaštite sistema Evropske unije od mogućih neriješenih sporova unutar novih članice, što bi moglo da ugrozi njenu stabilnost.