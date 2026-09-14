Službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su, postupajući po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, locirali i lišili slobode E.S (39) iz Pljevalja, crnogorskog državljanina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Postupanje po nalogu nadležnog tužioca – lišenje slobode E.S. je, u konkretnom slučaju, sprovedeno u okviru međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, po zamolnici nadležnih organa Republike Srbije za preuzimanje krivičnog gonjenja od strane nadležnih organa Crne Gore, nakon čega će se krivični postupak za krivično djelo za koje se sumnjiči E.S, a koje je izvršeno u Srbiji, voditi pred nadležnim pravosudnim organima u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Sumnja se da je E.S. na teritoriji Republike Srbije izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na način što je, 19.02.2024. godine iz Crne Gore na teritoriju Republike Srbije, radi dalje prodaje, neovlašćeno prenio oko 20 kilograma opojne droge marihuana, raspoređene u više vakumiranih pakovanja i skrivene u posebno napravljenom prostoru u zadnjem dijelu odnosno ispod sjedišta vozila kojim je upravljao.Kazali su da je navedena droga pronađena i oduzeta prilikom pretresa vozila koji su izvršili nadležni organi Republike Srbije.

"Lice je, nakon hapšenja u Pljevljima, po nalogu nadležnog državnog tužioca, sprovedeno Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalje postupanje", dodali su u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da će nastaviti da, u saradnji sa partnerskim službama i nadležnim pravosudnim organima, pravovremeno preduzima aktivnosti usmjerene na identifikovanje, lociranje, lišenje slobode i procesuiranje učinilaca krivičnih djela.