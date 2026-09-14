Prva javna licitacija u postupku javne prodaje hercegnovskog hotela Plaža, pokrenutom na zahtjev radnika kompanije Vektra Boka, po procijenjenoj vrijednosti od 30,74 miliona eura, održana je danas.

Izvor: MONDO

Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona eura, na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi povjerioci i ostaće na racunu kompanije još osam miliona eura, piše RTCG.

Manjinski akcionar „Vektra Boke, Danilo Matijašević iz „Ellena group“ potvrdio je da je hotel prodat za 20,4 miliona eura neposrednom pogodbom.

“Kancelarija je dobila značajnog investitora koji će dovesti taj hotel u funkciju. On već ima iskustva, bavi se turizmom, i mislim da svima više odgovara da kupuju naši ljudi nego stranci, imamo više povjerenja u njih. Investitor je vlasnik “Oliva”, gospodin Rakčević Žarko”, kazao je on.

Objasnio je da će od novca od prodaje 12 miliona ići na dugove porodici Šabović, opštini Koceljeva, vodovodu i kanalizaciji Koceljeva, za porez i nekretnine poreskoj upravi, radnicima.

“Svi radnici će biti izmireni u cijelosti, i povezan radni staž”, kazao je on.

Menadžment, odnosno Dragan Brković i njegovi najbliži saradnici, prema riječima Matijaševića, dobiće nepun milion eura.

Odluka o prodaji proizašla je iz potrebe da se obezbijede potraživanja bivših radnika Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Boka, s obzirom na to da je račun Vektra Boke u neprekidnoj blokadi, koja iznosi približno deset miliona eura, prenio je ranije RTHN.

Pravni zastupnik radnika Jovan Pejović, kazao je ranije da oni ne insisitiraju da potraživanja naplate prodajom hotela Plaža, ali da su se pridružili postupku s obzirom na to da je zakazana prva javna licitacija.

On je saopštio da su bivši radnici HTP Boka do sada su, putem sudskih presuda, uspjeli da naplate oko 95 odsto potraživanja, te da je za grupu od oko 200 bivših zaposlenih preostalo da se naplati još oko 70.000 eura.

Pejović je dodao da iznos od 70.000 eura nije razlog zbog kojeg bivši radnici insistiraju na prodaji hotela Plaža, već da je njihovo zakonsko pravo da svoja potraživanja namire iz imovine dužnika.

Zakazana licitacija dolazi u trenutku kada se nad imovinom Vektra Boke ponovo vode postupci u kojima učestvuje više povjerilaca. Dok bivši radnici HTP Boka pokušavaju da naplate preostalih oko 70 hiljada, istovremeno se otvara pitanje kako će se zaštititi prava sadašnjih zaposlenih sa višemilionskim potraživanjima, ali i ostalih povjerilaca.