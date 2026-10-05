Bivši bankar i uzbunjivač Sajmon Andries, koji je razotkrio veze američkog ministra Hauarda Lutnika i Džefrija Epstina, pronađen je mrtav u Velikoj Britaniji.

Izvor: Youtube/APT/printscreen

Sajmon Andries, bivši britanski bankar i uzbunjivač koji je razotkrio poslovne veze između američkog ministra trgovine Hauarda Lutnika i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, pronađen je mrtav u britanskom Kornvolu. Andries je ranije bio izvršni direktor u kompaniji BGC Group, gde je Lutnik bio glavni izvršni direktor.

Vijest o smrti 57-godišnjaka potvrdio je Endi Agatangelou, osnivač aktivističke grupe Transparency Task Force, i poručio: "Sa velikom tugom javljamo da je Sajmon Andries, cijenjeni član naše zajednice, preminuo prošle nedelje." Portal The Banker piše da je Andries izvršio samoubistvo, ali britanske vlasti to nisu potvrdile.

Lutnikova veza sa Epstinom

Andries je ranije u emisiji za BBC izjavio da je otkrio imejl prepisku iz 2018. godine. U njoj su, kako je tvrdio, Lutnik i Epstijn razgovarali o poslovnim prilikama za start-ap u koji su obojica bila uključena, što je ukazivalo na to da Lutnik nije prijavio taj poslovni odnos.

Lutnik, koji je sada američki ministar trgovine u administraciji Donalda Trampa, suočio se sa pritiskom zbog svojih veza sa Epstajnom nakon objave najnovijih dokumenata. Milijarder je ranije izjavio da je bio toliko zgrožen Epstinom tokom posjete njegovoj kući 2005. godine, da se zakleo da više nikada neće biti u istoj prostoriji sa njim.

Međutim, imejlovi pokazuju da su se poslovni razgovori nastavili i da je Lutnik čak putovao na Epstinovo privatno ostrvo. Američki finansijer je 2012. sa suprugom i ćerkama odletio na Epstinovo imanje Mali Sent Džejms, tri godine nakon što je Epstin pušten iz zatvora zbog seksualnog zlostavljanja djece.

Tvrdio da "nije bilo ničeg neprimjerenog"

Lutnik je prošlog mjeseca insistirao da u vezi sa posjetom ostrvu nije bilo "ničeg neprimjerenog" i da se njegova porodica zadržala samo sat vremena. Čini se da je Mauntbaten-Vindzor bio duboko uključen u poslovne dogovore Dejvida Sterna i nakon što ga je angažovao dok je bio trgovinski izaslanik.

Lutnik je u februaru pred Senatskim odborom za budžet potvrdio da je 2012. godine posjetio Epstinovo ostrvo, iako je ranije tvrdio da je godinama prije toga prekinuo sve veze sa njim. "Ručao sam sa njim dok sam sa porodicom bio na odmoru na brodu. Sa mnom je bila supruga, kao i naše četvoro djece i dadilje. Ručali smo na ostrvu, to je tačno. Proveli smo tamo sat vremena", rekao je Lutnik.

Lutnik je o slučaju objavio i izjavu u kojoj je poručio: "Nedvosmisleno osuđujem dela koja se pripisuju Džefriju Epstinu i svakoga ko je učestvovao u njegovim ilegalnim aktivnostima. Žrtve njegovih zločina zaslužuju naše poštovanje i podršku."

Teško se nosio sa posljedicama svjedočenja

Nedugo nakon emitovanja emisije na BBC-ju, Andries je na skupu organizacije Transparency Task Force govorio o, kako je rekao, lošem postupanju britanskih regulatora prema uzbunjivačima. Opisao je i koliku je ličnu cijenu njegovo istupanje u javnost imalo za njegovu karijeru, zdravlje i porodicu. Andries je u finansijskom sektoru radio više od 35 godina.

Andries je prethodno razgovarao sa FBI-jem 2020. i 2021. godine, tvrdeći da je Lutnik imao neprijavljene poslovne veze sa Epstinom. Međutim, FBI nije istražio te optužbe.

Njegova smrt dolazi nakon što je Virdžinija Đufre, jedna od najistaknutijih preživjelih žrtava i uzbunjivačica Epstinove mreže trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, 25. aprila 2025. godine izvršila samoubistvo na svojoj farmi u Zapadnoj Australiji. Njena porodica izjavila je da je njena smrt uslijedila nakon što su posljedice seksualnog zlostavljanja postale nepodnošljive.

Žan-Lik Brunel, istaknuti francuski lovac na modele i bliski Epstinov saradnik, takođe je izvršio samoubistvo 19. februara 2022. godine. Uhapšen je na aerodromu Šarl de Gol u Parizu u decembru 2020. godine, nakon francuske istrage o Epstinovoj mreži, ali je umro čekajući suđenje.