Dvije osobe su poginule, a 11 je spaseno nakon što se civilni brod zapalio i potonuo u Crnom moru kod Rumunije. Dok se uzrok istražuje, Kijev tvrdi da su ga napali ruski dronovi.

Izvor: X/@NOELreports/Printscreen

Dvije osobe su poginule, a 11 članova posade je spaseno danas nakon požara na brodu u Crnom moru, u blizini rumunskih teritorijalnih voda. Rumunske vlasti za sada nisu navele uzrok požara, dok Ukrajina tvrdi da su brod pogodile ruske bespilotne letjelice.

Rumunsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su spaseni članovi posade broda koji je potom potonuo. Nacionalna uprava za pomorstvo objavila je da je riječ o brodu Rojad Mamadov.

Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da su požar izazvale ruske bespilotne letjelice. Naveo je da je jedna osoba poginula, dok se za drugom još traga.

"Strašan napad dvije ruske bespilotne letjelice na civilni brod u neutralnim vodama koji je prevozio kukuruz, u vlasništvu Turske. Na brodu su se nalazili državljani Azerbejdžana i Indije", napisao je Zelenski na Iksu (X).

"Nažalost, trenutno znamo da je poginuo kapetan broda. Izražavam saučešće. Sudbina još jedne osobe se utvrđuje. Spaseno je jedanaest članova posade, od kojih je jedan povrijeđen", dodao je Zelenski.

A Turkish grain ship, the Royad Mammadov, was hit by a suspected drone in the Black Sea off RomaniaA major fire broke out, and the vessel is at risk of sinking. The captain is injured. Thirteen crew are missing. https://t.co/m3DChLWyp1 — Visegrád 24 (@visegrad24)October 5, 2026

Rusija bez komentara

Ruske vlasti za sada nisu komentarisale ovaj incident. U ranijem saopštenju ruskog ministarstva odbrane navedeno je da je Rusija pogodila dva teretna broda.

Rumunski mediji ranije su izvijestili da se incident dogodio u blizini naftne platforme kojom upravlja rumunska energetska kompanija OMV Petrom. Brod je plovio pod zastavom Sent Kitsa i Nevisa prema Raveni u Italiji. Prema podacima stranice VesselFinder.com, posljednje pristajanje imao je u ukrajinskoj luci Izmail.

Rumunija, članica NATO-a, sa Ukrajinom dijeli 614 kilometara kopnene granice. Od početka rata pre četiri godine zabilježeni su slučajevi ulaska ruskih bespilotnih letjelica u rumunski vazdušni prostor, kao i plutajuće mine u Crnom moru koje predstavljaju rizik za važne trgovačke i energetske pravce.