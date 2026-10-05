Predloženi su i koeficijenti zarada, koji u radnoj verziji idu od 9,00 za vatrogasca-pripravnika, do 15,50 za komandanta službe zaštite i spasavanja.

Izvor: MEDIA BIRO

Strukovni sindikat vatrogasaca-spasilaca uputio je predstavnicima službi i operativcima na komentare radni tekst predloga zakona o profesionalnim zvanjima i zaradama vatrogasaca-spasilaca. Predloženi tekst, predviđa uspostavljanje jedinstvenog i autonomnog sistema profesionalnih zvanja i zarada, sa uslovima napredovanja i komandovanja, pišu "Vijesti".

“Uvodi se jedinstvena hijerarhija profesionalnih zvanja, posebni koeficijenti zarada, dodatak od najmanje 30 odsto za operativna vatrogasna zvanja i najmanje 20 odsto za rukovodeća zvanja, posebno 24-časovno osiguranje i staž osiguranja koji se računa u uvećanom trajanju”, navodi se u dokumentu.

Takođe, uređena je i posebna zaštita stečenog zvanja, koeficijenta i zarade komandanta i zamjenika komandanta nakon isteka mandata ili razrješenja, što, kako stoji u obrazloženju, ima za cilj zaštitu profesionalnog statusa i nezavisnosti komandnog kadra.

Predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca Crne Gore, Goran Tripković, je rekao da vatrogasci-spasioci godinama sugerišu unapređenje sistema zaštite, ali da do sada nisu naišli na suštinsku podršku.

“Već dugi niz godina, a možemo reći već dvije decenije, vatrogasci-spasioci pokušavaju da predlozima pomognu izgradnju savremenog vatrogasno-spasilačkog sistema koji postoji u svim razvijenim evropskim sistemima”, kazao je on.

Za uspostavljanje takvog sistema, dodaje Tripković, postoji deklarativna podrška u zakodavnoj vlasti, ali do sada nije bilo i suštinskih predloga ili inicijativa, ili ih je zanemarljivo malo.

Kako se navodi u radnoj verziji teksta, zakonom bi bila propisana profesionalna zvanja vatrogasaca-spasilaca i to bi bili vatrogasac-pripravnik, mlađi vatrogasac-spasilac, vatrogasac-spasilac, stariji vatrogasac-spasilac, stariji vatrogasac-spasilac I klase, vatrogasac-spasilac - vođa grupe, komandiri odjeljenja, voda i čete, komandant i zamjenik komandanta službe zaštite i spasavanja.

“Profesionalno zvanje predstavlja stečeno stručno i službeno svojstvo vatrogasca-spasioca, dok se radno mjesto utvrđuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji”, stoji u tom tekstu.

Predlaže se da se za zvanja od vatrogasca-pripravnika do vatrogasca-spasioca - vođe grupe mogu utvrditi radna mjesta za koja je potreban najmanje odgovarajući nivo srednjeg stručnog obrazovanja. Za zvanja komandira, komandanta i zamjenika komandanta zahtijeva se najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

Za sva zvanja, data je detaljnija razrada dalje kroz pojedine članove.

Predloženi su i koeficijenti zarada, koji u radnoj verziji idu od 9,00 za vatrogasca-pripravnika, do 15,50 za komandanta službe zaštite i spasavanja.

U dijelu koji se odnosi na dužinu mandata, predlaže se da se komandant i zamjenik postavljaju na mandat od šest godina.

Predviđeno je i 24-časovno kolektivno osiguranje za profesionalne vatrogasce-spasioce, povremene provjere psihofizičkih sposobnosti, uvećano trajanje staža - 12 mjeseci efektivnog rada, kako stoji u tekstu, da se računa kao najmanje 16 mjeseci staža osiguranja...

U obrazloženju stoji i da bi za sprovođenje tog zakona bilo potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetima jedinica lokalne samouprave, “naročito za zarade, dodatke, posebno osiguranje, stručne obuke i druga prava utvrđena ovim zakonom”.