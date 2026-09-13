Bojan Tomović govoreći o svom bivšem braku, bez ustručavanja je potvrdio da je bio neveran svojoj tadašnjoj supruzi

Izvor: Kurir televizija

Pevač Bojan Tomović ponovo se našao u centru medijske pažnje nakon šokantnih priznanja o privatnom životu i bračnim detaljima. Otvoreno je govorio o neverstvu, ali najviše je šokirao priznanjem da je prevario suprugu sa njenim bratom.

Pogledajte fotografije Bojana Tomovića:

Vidi opis Pevač prevario suprugu sa njenim bratom, šokirao priznanjem: "Nije prevara ako ostaje u porodici" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: mondo.me Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Hype TV Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 8 / 8

Govoreći o svom bivšem braku, Tomović je bez ustručavanja potvrdio da je bio neveran svojoj tadašnjoj supruzi, a ono što je posebno zaprepastilo javnost jeste činjenica da je neverstvo počinio sa njenim rođenim bratom.

Na pitanje da li je suprugu tokom braka varao sa još nekim, pevač je kratko potvrdio da je to učinio samo sa njenim bratom.

Pogledajte kako je Bojan Tomović izgledao u mladosti:

Vidi opis Pevač prevario suprugu sa njenim bratom, šokirao priznanjem: "Nije prevara ako ostaje u porodici" Bojan Tomović i Jovana Pajić Jugić pesma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Gold Music TV Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Bojan Tomovic VIPPER Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Gold Music TV Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printskrin, Youtube/GOLD MUSIC TV Br. slika: 5 5 / 5

"Nije prevara ako sve ostaje u porodici"

Međutim, najveću polemiku izazvalo je njegovo lično tumačenje ovog čina. Pevač je naglasio da sopstveni potez uopšte ne doživljava kao čin izdaje ili neverstva.

"Ne gledam na to kao prevaru, nije prevara! Ipak to ostaje u krugu porodice", izjavio je Tomović.

Osim detalja iz privatnog života, pevač se osvrnuo i na svoje vizuelne transformacije u muzičkim spotovima. Povodom projekta u kom glumi transvestita, istakao je da se u toj ulozi osećao sjajno i poželjno, dodajući u šali da bi ga "svaka svekrva za snahu poželela".

Takođe je opisao i kadrove u kojima igra uloge aktivnog biseksualca i pasivnog geja koji se gaze ispod stola, naglasivši da sve to posmatra isključivo kroz prizmu umetničke slobode.

(Blic/MONDO)