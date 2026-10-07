Prema navodima optužnice, Perić se tereti da je bio član grupe koju su, kako se sumnja, formirali penzionisani službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Golubović i vlasnik Auto-centra „Rokšped“ Sanader Stanaj, koji je u bjekstvu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud prihvatio je prijedlog odbrane da se bivši direktor Rokšpeda Prokopije Perić, koji je optužen za šverc cigareta, u nastavku postupka brani sa slobode uz jemstvo od 1.224.500 eura ponuđeno u nekretninama.

To je za Portal ETV potvrdila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Milovanović.

Ona je pojasnila da odluka još nije pravosnažna, budući da je Specijalno državno tužilaštvo podnijelo žalbu.

Prema navodima optužnice, Perić se tereti da je bio član grupe koju su, kako se sumnja, formirali penzionisani službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Golubović i vlasnik Auto-centra „Rokšped“ Sanader Stanaj, koji je u bjekstvu.

Golubović i Stanaj terete se da su bili na čelu grupe koja je, prema optužnici, švercom cigareta tokom 2020. i 2021. godine oštetila državu za najmanje 18.260.352 eura.

Pored Perića, Golubovića i Stanaja, optužnicom su obuhvaćeni i Andrija Petanović, Mileta Simanić, Dejan Milić, Radoje Dakić, Adnan Suković, Predrag Madžgalj, Ivan Turčinović i Stanajev brat Nuo Stanaj.