Jokić je, uoči početka današnje sjednice SO Kotor, rekao da je razgovarao sa predstavnicima svih političkih partija i zaključio da ne postoji potrebna većina za promjenu naziva bazena.

Izvor: Demokrate

Predsjednik Opštine Kotor i funkcioner Demokrata Vladimir Jokić kazao je da Skupštini opštine nikada nije dostavljen formalni predlog odluke o promjeni naziva gradskog bazena u Škaljarima, niti je to pitanje bilo u skupštinskoj proceduri. Iz kotorskog DPS-a i Evropskog saveza, međutim, tvrde da je Jokić prethodno pokušavao da obezbijedi podršku odbornika za usvajanje takve odluke, prenosi CdM.

Tako je pitanje naziva bazena „Zoran Džimi Gopčević“, umjesto predviđenog skupštinskog izjašnjavanja, preraslo u politički spor i međusobne optužbe o tome ko je pokrenuo inicijativu, ko je pokušavao da obezbijedi većinu i zbog čega se ovo pitanje mjesecima nije našlo pred odbornicima.

Jokić je, uoči početka današnje sjednice SO Kotor, rekao da je razgovarao sa predstavnicima svih političkih partija i zaključio da ne postoji potrebna većina za promjenu naziva bazena.

„Razgovarao sam sa svim političkim partijama u Kotoru i jasno utvrdio da ne postoji većina za donošenje ovakve odluke. S tim u vezi nisam ni formalno predlagao bilo koju vrstu odluke“, kazao je Jokić novinarima.

Kako je objasnio, razgovori su pokrenuti zbog toga što pitanje naziva bazena već duže vrijeme opterećuje odnose Crne Gore i Hrvatske, ali i zato što je, prema njegovim riječima, ovo pitanje kontinuirano upućivano na adresu Opštine Kotor.

„Jedino mjesto gdje se o tome može donijeti odluka jeste Skupština opštine Kotor. U SO Kotor većina za takvu odluku ne postoji i, s tim u vezi, to pitanje je ad acta, kada je barem u pitanju grad Kotor“, poručio je Jokić