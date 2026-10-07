Objavljena lista najboljih gradova Evrope za 2026: Dva su u komšiluku, a osvajaju turiste iz cijelog svijeta

Na listi najljepših gradova svijeta našli su se Dubrovnik i Rovinj.

Izvor: MONDO

Dvije hrvatske destinacije našle su se na prestižnoj listi 20 najboljih gradova Evrope za 2026. godinu, a iza njihovog plasmana stoje glasovi više od 200.000 putnika. Dubrovnik je zauzeo 15. mjesto, dok je Rovinj rangiran kao 17. najbolji evropski grad, prema izboru čitalaca jednog od najpoznatijih svjetskih magazina o putovanjima.

Prestižni magazin "Condé Nast Traveler" objavio je rezultate svojih Readers’ Choice Awards za 2026. godinu, a ovogodišnja lista još jednom je pokazala da putnici ne traže samo velike evropske prijestonice. Istorijski gradovi na obali, mjesta sa autentičnom atmosferom i destinacije koje omogućavaju da se odmor spoji sa gastronomijom, kulturom i boravkom uz more takođe zauzimaju visoke pozicije.

Upravo takav primjer predstavljaju Dubrovnik i Rovinj, koji su se našli među 20 najbolje ocijenjenih evropskih gradova.

Dubrovnik ponovo među najboljima u Evropi

Dubrovnik je ove godine zauzeo 15. mjesto sa 87,24 poena. Grad na hrvatskoj obali posebno je privukao pažnju svojim izuzetno očuvanim istorijskim centrom, čuvenim gradskim zidinama i spektakularnim pogledom na Jadransko more.

Njegov stari grad, sa kamenim ulicama, istorijskim građevinama i pogledom na more, već decenijama predstavlja jedan od najprepoznatljivijih prizora hrvatskog turizma. Međutim, prema ocjeni čitalaca magazina, Dubrovnik nije zanimljiv samo zbog svoje istorije i arhitekture.

Posebno je istaknuta i njegova sve razvijenija ponuda hotela i restorana, zbog čega grad uspijeva da spoji istorijski ambijent sa savremenim turističkim iskustvom. Posjetioci tako mogu da provedu dan istražujući stare ulice i zidine, a zatim da uživaju u restoranima, hotelima i pogledu na Jadran.

Dubrovnik je tako ostao visoko rangiran i u konkurenciji nekih od najpoznatijih evropskih destinacija, što pokazuje koliko snažan utisak ostavlja na međunarodne putnike.

Rovinj osvojio 17. mjesto

Još jedno iznenađenje na listi predstavlja Rovinj, koji je zauzeo 17. mjesto sa 86,29 poena.

Istrijski grad poznat je po karakterističnom starom gradu koji se uzdiže iznad obale, uskim kamenim ulicama, restoranima i brojnim galerijama. Upravo ta kombinacija istorije, umjetnosti, gastronomije i mora čini ga drugačijim od velikih evropskih gradova koji su se našli na vrhu liste.

"Condé Nast Traveler" je posebno izdvojio Rovinj kao privlačnu opciju za putnike koji žele da spoje klasičan obilazak grada sa odmorom uz more. Za razliku od destinacija koje podrazumijevaju obilazak brojnih znamenitosti u brzom ritmu, Rovinj nudi nešto sporiji način putovanja, šetnju kamenim ulicama, boravak uz obalu i uživanje u lokalnoj ponudi.

Upravo taj spoj mediteranske atmosfere i istorijskog karaktera omogućio mu je da se nađe ispred brojnih poznatijih evropskih destinacija.

Koji grad je proglašen najboljim u Evropi?

Na prvom mjestu ovogodišnje liste našao se Pariz, koji je osvojio čak 97,14 poena. Francuska prijestonica tako je odnijela pobjedu u konkurenciji brojnih evropskih gradova, zahvaljujući kombinaciji kulture, gastronomije, arhitekture, šopinga, hotela i bogate turističke ponude.

Drugo mjesto zauzeo je Istanbul sa 95,96 poena, dok je prošlogodišnji pobjednik, Valeta, ove godine završila na trećem mjestu sa 95,76 poena.

Među najbolje plasiranim gradovima našli su se i Amsterdam, Stokholm, Madrid, Porto, Beč i Lisabon, dok su se na listi našli i neki gradovi koji možda nisu prvi izbor većine turista, poput Korka, Salcburga i Helsinkija.

Kompletna lista 20 najboljih gradova Evrope za 2026. godinu:

Pariz, Francuska - 97,14 poena Istanbul, Turska - 95,96 poena Valeta, Malta - 95,76 poena Amsterdam, Holandija - 94,44 poena Stokholm, Švedska - 94,17 poena Madrid, Španija - 93,97 poena Porto, Portugal - 92,78 poena Beč, Austrija - 91,70 poena Lisabon, Portugal - 91,70 poena Monte Karlo, Monako - 90,05 poena Rim, Italija - 89,78 poena Salcburg, Austrija - 87,78 poena Cirih, Švajcarska - 87,56 poena Kork, Irska - 87,41 poena Dubrovnik, Hrvatska - 87,24 poena Rejkjavik, Island - 86,67 poena Rovinj, Hrvatska - 86,29 poena Helsinki, Finska - 85,67 poena Đenova, Italija - 85,39 poena Krakov, Poljska - 85,13 poena

Glasovi putnika kao mjerilo

Readers’ Choice Awards magazina Condé Nast Traveler zasnivaju se na iskustvima i ocjenama samih čitalaca. Gradovi se, između ostalog, posmatraju kroz ono što putnici doživljavaju tokom boravka,od hrane i hotela do mogućnosti za kupovinu i ukupnog utiska o destinaciji.

(MONDO)