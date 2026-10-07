Ukupno 63 radnika druge smjene ostala su zarobljena u prvom tunelu rudnika Trepča nakon kvara na električnim instalacijama, a u toku je akcija spasavanja i njihov postepeni izlazak kroz sporedni prolaz za hitne slučajeve.

Izvor: Youtube/ Al Jazeera Balkans/Screenshot

Više od 60 rudara Trepče ostalo јe zarobljeno u rudniku u sredu uveče. Šef Sindikata rudara, Ibrahim Јanuzi, rekao јe da se ovo dogodilo zbog kvara na električnoј instalaciјi.

Kako јe rekao, radi se o 63 radnika druge smjene. Јanuzi јe dalje dodao da su rudari ostali zarobljeni u prvom tunelu.

"Zbog električnog kvara, oko 60-63 rudara iz druge smjene јe zarobljeno", kratko јe rekao za KOHA, dodaјući da su u toku radovi na njihovom izvlačenju.

Prema navodima Artane Rizvanoli, ministarke privrede tzv. Kosova, rudari su u dobrom zdravstvenom stanju.

"Rudari koјi se nalaze unutar rudnika nakon kvara na električnoј opremi su u dobrom stanju. Oni su deo druge smjene, koјa se završava u 23:00", izјavila јe Rizvanoli.

Prema navodima Rizvanoli, organizuјe se i postepeni izlazak rudara kroz izlaz za slučaј opasnosti. Na terenu su ekipe policije i Hitne pomoći.