U udesu je pričinjena materijalna šteta na vozilima, dok prema prvim informacijama iz policije nema teže povrijeđenih.

Izvor: Uprava policije

Na Zabjelu, u Ulici 27. marta, u blizini Osnovne škole „Vuk Karadžić“, jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila.

Kako je za Portal RTCG saopšteno iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, nezgoda se dogodila oko 10.50 časova.

U udesu je pričinjena materijalna šteta na vozilima, dok prema prvim informacijama iz policije nema teže povrijeđenih.