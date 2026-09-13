U udesu je pričinjena materijalna šteta na vozilima, dok prema prvim informacijama iz policije nema teže povrijeđenih.
Na Zabjelu, u Ulici 27. marta, u blizini Osnovne škole „Vuk Karadžić“, jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila.
Kako je za Portal RTCG saopšteno iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, nezgoda se dogodila oko 10.50 časova.
U udesu je pričinjena materijalna šteta na vozilima, dok prema prvim informacijama iz policije nema teže povrijeđenih.