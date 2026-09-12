Američki predsjednik Donald Tramp započeo je dvodnevnu posjetu Irskoj sletanjem u Dablin, gdje ga je dočekao zamjenik premijera Sajmon Haris.
Američki predsjednik Donald Tramp je prije nekoliko trenutaka sletio u Dablin, gdje je izašao iz aviona "Air Force One", a dočekao ga je zamjenik premijera Sajmon Haris.
Slijetanjem u Dablin Donald Tramp je započeo dvodnevnu posjetu Irskoj, tokom koje će razgovarati sa irskom predsjednicom i premijerom, ali i igrati golf.
Ova vikend posjeta poklapa se sa Irskim openom, velikim golf turniroma koji se održava na obalskom terenu Dunbeg, čiji je vlasnik upravo američki predsjednik.
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Tramp će se sastati sa predsjednicom Ketrin Konoli, koja ga je u prošlosti oštro kritikovala, između ostalog i zato što ju je greškom oslovio kao muškarca.
Kako izvještava irski dopisnik "Gardijana" Rori Kerol, ovaj susret podstakao je novinske naslove koji se pitaju: "Šta uopšte može da pođe po zlu?"
Mnogi u Irskoj priželjkuju da Konoli oštro napadne Trampa zbog njegove politike i retorike prema imigrantima i Bliskom istoku. Drugi se pak nadaju da će se uzdržati od kritika kako ne bi isprovocirala gosta koji bi mogao da uzdrma irsku ekonomiju.