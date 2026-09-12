Američki predsjednik Donald Tramp započeo je dvodnevnu posjetu Irskoj sletanjem u Dablin, gdje ga je dočekao zamjenik premijera Sajmon Haris.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je prije nekoliko trenutaka sletio u Dablin, gdje je izašao iz aviona "Air Force One", a dočekao ga je zamjenik premijera Sajmon Haris.

Slijetanjem u Dablin Donald Tramp je započeo dvodnevnu posjetu Irskoj, tokom koje će razgovarati sa irskom predsjednicom i premijerom, ali i igrati golf.

Ova vikend posjeta poklapa se sa Irskim openom, velikim golf turniroma koji se održava na obalskom terenu Dunbeg, čiji je vlasnik upravo američki predsjednik.

Vidi opis Stigao usred velikog skandala: Tramp sletio u Evropu, evo kako su ga dočekali i šta stoji iza ove posjete Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Clodagh Kilcoyne / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tramp će se sastati sa predsjednicom Ketrin Konoli, koja ga je u prošlosti oštro kritikovala, između ostalog i zato što ju je greškom oslovio kao muškarca.

Kako izvještava irski dopisnik "Gardijana" Rori Kerol, ovaj susret podstakao je novinske naslove koji se pitaju: "Šta uopšte može da pođe po zlu?"

Mnogi u Irskoj priželjkuju da Konoli oštro napadne Trampa zbog njegove politike i retorike prema imigrantima i Bliskom istoku. Drugi se pak nadaju da će se uzdržati od kritika kako ne bi isprovocirala gosta koji bi mogao da uzdrma irsku ekonomiju.