Trener Crvene zvezde Albert Rijera u opremi za trening trčao je i zagrijavao se sa ekipom Crvene zvezde pred gostovanje IMT-u na stadionu Lagator u Loznici (nedjelja, 19 časova).

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Loznici u nedjelju u 19 časova, što će biti njihovo drugo od tri "vezana" gostovanja u Superligi Srbije u nedjelju dana. Za sobom imaju kiks protiv Radnika u Surdulici, a u četvrtak će igrati protiv Železničara u Pančevu i trener Albert Rijera koristiće i te utakmice kao test za ekipu, ali i za svoje ideje. Sve to s obzirom na i dalje mirnu poziciju crveno-bijelih na tabeli, na kojoj su prvi uz odigrani meč manje od drugoplasirane Vojvodine, pred kojom je nedjeljni derbi u Humskoj.

Dan pred meč, Rijera je bio veoma direktan u odgovoru na kritike zbog kiksa protiv Radnika na jugu Srbije. Objasnio je da ne priprema ekipu za pojedinačne mečeve, već da gleda širu sliku, mada će mu sigurno situacija postati značajno teža ako u tom "probnom periodu" Zvezda bude ponovo kiksnula.

"Kao što sam rekao odmah poslije utakmice, ponekad nakon meča imate određene emocije, a već sljedećeg dana možda malo promijenite mišljenje. Ali još jednom mogu da kažem da sam bio u pravu. U prvoj i drugoj zoni smo kontrolisali sve. Bila je to fantastična utakmica za nas bez lopte. Možda publika neće cijeniti način na koji smo igrali bez lopte protiv Radnika, ali ja to cijenim, jer ne pripremam ekipu samo za Radnik ili IMT", rekao je Rijera, ujedno najavivši i današnje gostovanje.

"Malo mijenjamo pripremu za IMT"

Zvezda na gostovanju u Loznici neće moći da računa na povrijeđenog Aleksandra Kataija, a oporavljaju se Marko Arnautović (povreda lista) i Vasilije Kostov (udarac u rebra)

"Malo mijenjamo način na koji ćemo pokušati da iznenadimo protivnika. Još jednom ćete vidjeti nešto drugačije, jer moramo da se prilagodimo karakteristikama protivnika, odnosno ekipe IMT. Oni rade neke stvari drugačije u odnosu na Radnik, ne kažem bolje ili lošije već jednostavno drugačije i moramo da se prilagodimo tome", rekao je Rijera pred IMT, nakon što je prethodnih dana bio na terenu zajedno sa ekipom, u opremi. Pogledajte:

"Traktoristi" u vrhu tabele

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

IMT dočekuje Zvezdu na visokom četvrtom mjestu Superlige, sa pobjedama protiv Čukaričkog, Partizana, Zemuna i Mladosti iz Lučana za sobom. Tim Zorana Popovića ima razigrane igrače koji će biti pretnja crveno-bijelima, ofanzivnog vezistu, tinejdžera Tadiju Cojića (dva gola, tri asistencije), već poznatog talenta na poziciji defanzivnog veziste Vasilija Novičića (gol i dvije asistencije) i napadača Čarlija Keitu, Francuza koji je takođe u posljednja dva gola bio strelac i asistent.

Crveno-bijeli će imati niz razloga za oprez.

Ko sudi i gdje je TV prenos

Izvor: MN Press

Glavni arbitar večerašnjeg meča je Danilo Nikolić, pomagaće mu Milan Šutulović i Ivan Mikalački, četvrti sudija je Milan Mitić, a u VAR sobi sedeće Pavle Tomić i Miloš Karadžić. Utakmica počinje u 19 časova i prenosiće je TV Arena sport.







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(MONDO)