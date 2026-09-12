Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi eventualno raspoređivanje evropskih vojnih snaga na teritoriji Ukrajine predstavljalo direktan rat protiv Rusije.

Izvor: Dmitry Dukhanin / WillWest News / Profimedia

Predsednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je da bi raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini predstavljalo rat protiv Rusije i dodao da njegova zemlja nema namjeru da prijeti evropskim zemljama, prenogle su ruske agencije.

"Trenutno (evropski lideri) tvrde da razmatraju kako da pošalju snage na ukrajinsku teritoriju. To znači rat protiv Rusije", rekao je sinoć ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je rekao da Rusija ne prijeti Evropi i dodao da su to "imaginarne pretnje".

"Mi ne prijetimo, niti imamo namjeru da prijetim evropskim zemljama. Zašto bismo? Niko čak ni ne shvata da nemamo razloga da ulazimo u sukob sa Evropom", rekao je Putin.

Ruski predsjednik je dodao da evropski lideri "plaše svoje stanovništvo imaginarnom prijetnjom iz Rusije“, navodeći da „takva prijetnja ne postoji i nikada nije postojala".

Rusija, koja je pokrenula ofanzivu protiv Ukrajine u februaru 2022. godine, dosledno je predstavljala raspoređivanje zapadnih vojnika na ukrajinsku teritoriju kao crvenu liniju koja se ne smije preći.

Rusija opravdava svoju ofanzivu protiv Ukrajine prijetnjom koju predstavlja širenje NATO-a, zapadnog vojnog saveza kojem Kijev teži da se pridruži.O: