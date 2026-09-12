Službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat su rasvijetili ubistvo u pokušaju koje je izvršeno sinoć u Tivtu, na štetu M.K. iz Tivta.

Izvor: Uprava policije

"Policijski službenici su kao lice osumnjičeno da je izvršilo ovo krivično djelo identifikovali S.P (40), rođenu u Sarajevu, sa prebivalištem u Tivtu, koju su, po nalogu državog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode", prenose iz Uprave policije.

U saopštenju navode da se sumnja da je S.P. sinoć, 11.09.2026. godine oko 23.00 časa, u jednom ugostiteljskom objektu u naselju Kalimanj u Tivtu, nakon kraće rasprave nožem nanijela ubodnu ranu M.K. u predjelu grudi, u namjeri da ga liši života. Događaj je potom prijavljen policiji, nakon čega su službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat odmah izašli na lice mjesta, kojom prilikom je policijskim službenicima saopšteno da je M.K. sam sebe povrijedio nožem što je oštećeni i potvrdio.Na lice mjesta je izašao i državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je rukovodio uviđajem. Sa lica mjesta su, radi vještačenja, izuzeti tragovi i dokazi.

Preduzimajući dalje mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, policijski službenici su, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, došli do sumnje da se ne radi o samoranjavanju, već da je izvršeno krivično djelo na štetu M.K. i to od strane S.P.

Od S.P. je uzeta izjava u policijskim prostorijama na navedene okolnosti. Preduzete su i druge policijsko – tužilačke mjere i radnje.

Dodali su da je osumnjičena S.P., po nalogu nadležnog državnog tužioca, lišena slobode, zbog sumnje da je, na štetu M.K, izvršila krivično djelo ubistvo u pokušaju. Ona će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti privedena nadležnom državom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

"Oštećeni M.K. je hospitalizovan i prema informacijama kojima raspolažemo njegovo stanje je za sada stabilno", zaključili su u saopštenju.