Na ostrvu Brač evakuisano skoro 700 ljudi zbog aktivnog požara, dok spasilačke jedinice nastavljaju sa operacijama.

Izvor: Facebook/Vatrogasci - 193

Požar na ostrvu Braču i dalje je aktivan, ali je Milna gdje je tokom noći bilo kritično, odbranjena. Evakuisano je gotovo 700 ljudi, a dvije osobe su lakše povrijeđene. Kanaderi i danas pomažu u gašenju požara.

Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), u saradnji sa Lučkom kapetanijom Split, koordinisao je spasilačke aktivnosti sa svim angažovanim jedinicama kako bi što veći broj ljudi bio izbavljen iz opasnih situacija na moru, kao i evakuaciju osoba sa obale koje su bežale pred vatrenom stihijom na širem području Milne, saopštilo je jutros Ministarstvo mora i saobraćaja.

Spasilačke aktivnosti, koje su koordinisali MRCC Rijeka i Lučka kapetanija Split sa svim drugim angažovanim službama i jedinicama, počele su sinoć, 12. septembra u 21:56 sati, nakon niza dojava o većem broju ljudi na zapadnoj strani Brača koji su pokušavali da se spasu od požara koji je tokom večeri prijetio da zahvati šire područje Milne.

U spasavanju ljudi koji su se našli u opasnosti na moru, kao i u evakuaciji, angažovane su ukupno četiri spasilačke brodice splitske Kapetanije, odnosno njenih ispostava u Milni, Hvaru i Makarskoj, tri plovila Pomorske i aerodromske policije Split, jedan brod i dva manja broda Hrvatske obalske straže, dva tegljača kompanije Brodospas, dva peljarska broda, nekoliko plovila Hrvatske gorske službe spasavanja, dva turistička broda u vlasništvu domaćih kompanija, kao i veliki broj privatnih brodova.

Pre isplovljavanja ka mestima za evakuaciju, iz splitske Kapetanije je, u koordinaciji sa Zavodom za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, dogovoren ukrcaj zdravstvenih radnika na spasilačke brodice, u slučaju da bude potrebno medicinsko zbrinjavanje evakuisanih.

Angažovane dodatne snage zbog velikog broja ljudi koji su bježali od požara

Zbog povećanog priliva ljudi koji su bježali pred požarom, na zahtijev Lučke kapetanije Split, tokom noći, 13. septembra u 00:30 sati, iz sastava Hrvatske obalske straže angažovan je brod "Omiš".

Na njemu je organizovan prihvat i dalje zbrinjavanje ljudi evakuisanih morskim putem iz uvale Osibova, a u tu svrhu angažovana su i dva brza broda klase "Modrulj".

Prema preliminarnoj procjeni Lučke kapetanije Split, od trenutka dojave o velikoj opasnosti od požara, u opasnim situacijama našlo se oko 200 ljudi, među kojima su bila djeca, starije osobe i nemoćni.

Od tog broja, 185 ljudi ukrcano je i prevezeno spasilačkim brodovima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava.

Tokom noći, do jutros u 4 časa, iz Lučke kapetanije Split obavestili su MRCC Rijeka da je turističkim brodovima evakuisano ukupno 700 ljudi.

Nastavljena kontrola obale i okolnog arhipelaga

Nakon uspješno sprovedenih evakuacija, službenici tri ispostave splitske Kapetanije nastavili su spasilačkim brodovima, uz pomoć reflektora, detaljnu pretragu požarišta priobalnog dela Brača i šireg područja.

Koordinisane spasilačke aktivnosti biće nastavljene punim intenzitetom sve dok ne bude otklonjena neposredna opasnost po ljude na području Brača zahvaćenom požarom.

Informacije o svim spasilačkim aktivnostima redovno se prosleđuju Županijskom centru za dojave 112 Split i Pomorskoj i aerodromskoj policiji Split.

(Index/MONDO)