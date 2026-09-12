U bdvi uhapšene dvije osobe i to višestruki povratnik iz Srbije koji se lažno predstavio kao hrvatski državljanin i Bjelopoljac kod kojeg su pronađeni marihuana, hašiš i ekstazi.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su zaplijenili veću količinu marihuane, hašiša i ekstazija, i po nalogu postupajućih državnih tužilaca, lišili slobode Bjelopoljca osumnjičenog za krivično djelo u vezi sa opojnim drogama i državljanina Republike Srbije, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih djela iz različitih oblasti kriminaliteta, osumnjičenog za falsifikovanje isprave, kojeg Republika Srbija potražuje zbog krivičnih djela počinjenih na svojoj teritoriji", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Službenici policije u Budvi su kontrolisali lice S.F. (19) iz Bijelog Polja i lice koje je na uvid dalo ličnu kartu izdatu od strane Republike Hrvatske, na ime M.H. (23).

Prilikom kontrole ranca lica S.F., policijski službenici su pronašli 11 pakovanja sa sadržajem marihuane. U tom trenutku, S.F. i lice koje se predstavilo kao M.H. dali su se u bjekstvo.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Preduzimanjem mjera i radnji na terenu, policijski službenici su ubrzo locirali objekat – iznajmljeni stan u mjestu Prijevor – u kojem su boravila navedena lica, nakon čega su iste doveli u službene prostorije.

Shodno naredbi suda, izvršen je pretres stana u kojem su ova lica boravila. Tom prilikom pronađeno je više pakovanja marihuane, mase preko 62 grama, pakovanja opojne droge hašiš, mase oko 44 grama, kao i 54 tablete opojne droge MDMA (ekstazi) sa logom „Super Mario“. Pretresom su, takođe, pronađeni vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa prodajom opojnih droga", naveli su u saopštenju.

Saopšteno je da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, izvršili provjere putem međunarodne operativne saradnje, kojom prilikom je utvrđeno da lice M. H. sa navedenim podacima ne postoji u bazama podataka Republike Hrvatske, kao i da lična dokumenta koja je dalo na uvid nijesu vjerodostojna.

Daljim provjerama je utvrđeno da je lice koje se lažno predstavilo kao državljanin Hrvatske zapravo V. R. (23) iz Bora, državljanin Republike Srbije, koji je u evidencijama Republike Srbije registrovan kao višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela, i to za 27 krivičnih djela, između ostalih: nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, teška tjelesna povreda, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, izazivanje opšte opasnosti, ugrožavanje sigurnosti, razbojništvo i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti zbog čega se isti potražuje od strane policije u Srbiji.

"Imajući u vidu navedeno, a nakon preduzetih sveukupnih aktivnosti, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, V. R. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave, dok je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, S. F. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", zaključili su.