U skladištu fabrike za proizvodnju municije kompanije "EMKO" između Trjavne i Careve livade u Bugarskoj izbio je veliki požar praćen eksplozijama.

Izvor: X/DD Geopolitics

Požar je izbio u skladištu fabrike za proizvodnju municije u blizini sela Gornji Vrapčišta, u oblasti Gabrovo, između gradova nalazi između Trjavne i Careve livade, saopštilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Požar je izbio oko 23.20 časova, a plamen i dim bili su vidljivi i iz Velikog Trnova. Zbog incidenta aktiviran je sistem BG Alert, prenosi bugarska agencija BTA.

Prema informacijama nadležnih, nema opasnosti po stanovništvo u obližnjim naseljima, dok je najbliže naselje udaljeno više od jednog kilometra od objekta.

Područje oko skladišta je ograđeno, a u objektu nema ugroženih radnika jer su svi zaposleni evakuisani. Tri vatrogasne ekipe prate situaciju i preduzimaju mjere za bezbjedno stavljanje požara pod kontrolu.

BREAKING!! AMMUNITION DEPOT EXPLOSION IN BULGARIAA major fire and series of explosions have ripped through ammunition warehouses belonging to Bulgarian arms manufacturer EMCO near Gorni Varpishta in the Gabrovo region.The fire reportedly spread from one warehouse to another, triggering repeated ammunition explosions through the night.Notably, this is the second major incident at an EMCO ammunition facility in just over a month, following an explosion and fire at the company’s Belitsa site on August 10. Bulgarian prosecutors are still investigating that earlier incident. EMCO is a major Bulgarian arms producer and exporter, and its owner Emilian Gebrev has previously been at the center of investigations into a series of mysterious explosions at Bulgarian weapons depots. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics)September 12, 2026

Bugarski ministar unutrašnjih poslova Ivan Demerdžijev i glavni sekretar Ministarstva Ljubomir Nikolov trebalo bi da obiđu mjesto incidenta i provjere organizaciju intervencije. Nadležni su najavili izjavu za medije u 11 časova kod sela Careva Livada.

Guvernerka oblasti Gabrovo Kristina Sidorova ranije je potvrdila da je požar izbio u skladištu kompanije EMKO za municiju u selu Gornji Vrapčišta.

Ovo je drugi sličan incident u kratkom periodu. Požar je 10. avgusta izbio u skladištu municije fabrike EMKO kod sela Belica, u opštini Trjavna. Okružno tužilaštvo u Gabrovu saopštilo je prošle nedelje da se i dalje intenzivno prikupljaju dokazi i provjeravaju sve verzije o uzroku tog požara.