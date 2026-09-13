"Nepoznata žena" osvojila Zlatnog lava: Proglašeni pobjednici 83. Filmskog festivala u Veneciji

Na 83. Filmskom festivalu u Veneciji, Zlatnog lava osvojila je 'Nepoznata žena', a Džon Malkovič je proglašen za najboljeg glumca.

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Film „Nepoznata žena“ danske rediteljke Mej el-Tuki osvojio je Zlatnog lava za najbolji film na 83. izdanju Filmskog festivala u Veneciji, dok je američki glumac Džon Malkovič dobio Volpijev kup za najboljeg glumca za ulogu u filmu „Divlji konj devet“.

Malkovič, koji nije prisustvovao ceremoniji zbog snimanja drugog projekta u Montrealu, zahvalio je žiriju putem video-poruke.

Veliku nagradu žirija osvojio je film „Moguća ljubav“ južnokorejskog reditelja Li Čang-donga, dok je Srebrni lav za najbolju režiju pripao Ilji Hržanovskom za film „DAU“, piše „Varajeti“.

Specijalna nagrada za film koji je digao sve na noge

Specijalnu nagradu žirija dobio je dokumentarni film „NAZA“, o sukobu u Gazi, izraelskih reditelja Juvala Abrahama i Rejčel Šor, poznatih po filmu „Nema druge zemlje“.

Nagrada za najbolji scenario pripala je Stefanu Brizeu, Koraliji Amadeo i Olivijeu Gorsu za film „Dobar mali vojnik“, dok je Volpijev kup za najbolju glumicu dobila Matilda Arsel za ulogu u filmu „Nepoznata žena“.

Nagrada Marčelo Mastrojani za najboljeg mladog glumca pripala je Maluu Kebiziju za film „15/18 (Mesto za izlečenje)“, dok je nagradu publike „Armani Beauty“ osvojio film „Ja sam važna“ rumunske rediteljke Aline Šerban.

Nagrada Luiđi de Laurentis za najbolji debitantski film pripala je ostvarenju „Kuća vetra“, reditelja Ogista Bernara Kuema Janghua.

Preminuo pred premijeru novog filma

Tokom ceremonije odata je počast britanskom producentu Džeremiju Tomasu, dobitniku Oskara za najbolji film za "Poslednjeg kineskog cara", koji je preminuo u petak u 77. godini

Žiri takmičarskog programa predvodila je američka glumica i rediteljka Megi Džilenhol, a među članovima su bili reditelji Kauser ben Hanija, Džoni To i Šarban Sadat, francuski reditelj i scenarista Gzavije Đanoli, kompozitor Danijel Blumberg i italijanski filmski teoretičar Frančesko Kazeti.

(b92 / MONDO)