Preminuo je Džordž Čuvalo, legendarni bokser koji se borio protiv Muhameda Alija i nikada nije bio nokautiran tokom karijere. Bio je sin hrvatskih doseljenika u Kanadu i imao je jako tešku životnu priču van ringa.

Izvor: Richard Lautens / Zuma Press / Profimedia

U Kanadi je preminuo kanadski bokser hrvatskog porijekla Jure "Džordž" Čuvalo, na svoj 89. rođendan. Bio je legendarni teškaš, nacionalni šampion još sa 17 godina i veliki borac koji nikad nije bio nokautiran, iako se dva puta borio protiv najvećeg svih vremena - Mohameda Alija.

Skoro dvodecenijski šampion Kanade svojevremeno je bio drugi bokser na svjetskoj rang-listi i učestvovao je u čak 93 borbe, uz impresivan skor od 73 pobjede (64 nokautom), 18 poraza i dva neriješena meča.

Nezaboravne borbe protiv Alija

Protiv najvećeg boksera u istoriji Mohameda Alija Čuvalo se borio u dvije različite decenije - 1966. u Torontu, a 1972. godine u Vankuveru. Amerikanac je bio oduševljen nastupom Kanađanina i nazvao ga je najtalentovanijim rivalom kojeg je do tada imao.

"Kada ljudi pomisle na mene, pomisle na moje borbe protiv Muhameda. Teško im je da pomisle na bilo šta drugo. Ipak, imao sam gotovo 100 borbi. Ljudi me doživljavaju kao tvrdog momka koji je mogao da primi udarac. Govorilo se da imam najčvršću bradu u boksu. Zbog toga su moje druge sposobnosti ostale u sjenci", žalio je Čuvalo kada se osvrtao na svoje uspjehe i veliku vještinu.

Čuvalo je svojevremeno imao samo 17 dana da se spremi za svoju prvu borbu protiv tada 24-godišnjeg i nepobjedivog Alija. Stao je pred njega kao desetoplasirani bokser u teškoj kategoriji i isprva su se gledali ćutke, a onda su počeli da zadaju udarce. Čuvalo je takođe udarao snažno i precizno, a uspijevao je da pogocima u Alijevo tijelo pribije Amerikanca uz konopce.

Čuvalo je pratio Alija, koji je plesao i zadavao direktne udarce, koristeći svoju brzinu i prednost od tri inča u rasponu ruku. Kada bi ušli u klinč ili kada bi Ali bio pritisnut uz konopce, Čuvalo je pokušavao da ga kažnjava udarcima u tijelo.

"Što grublje, to bolje, to je bila moja taktika. Ipak, trebalo mi je svega oko 30 sekundi da shvatim da je on najbrži borac kojeg sam ikada vidio“, napisao je Čuvalo. Pretrpio čak 110 udaraca u posljednjoj rundi od Alija, ali ipak ostao na nogama.

Ali je poslije te borbe morao u bolnicu uprkos pobjedi, jer je morao da bude liječen zbog unutrašnjeg krvarenja, dok je Čuvalo, kako je govorio, "otišao da pleše sa suprugom i izvukao bolji kraj".

Nikada nije bio oboren - samo u ringu

Izvor: Ei Scan / Zuma Press / Profimedia

Čuvalo je bio u Top 10 u eri kada su se borili titani - Ali, Džo Frejder, Džordž Forman... S ponosom je isticao da je imao više nokauta od Džoa Luisa i Džeka Dempsija.

"Pamtiće me kao čovjeka koji se borio protiv najboljih svog vremena, mnoge od njih pobijedio, a od nekih izgubio", pisao je Čuvalo u svojoj knjizi, "Priča posljednjeg bokserskog gladijatora", objavljenoj 2013.

Čuvalo se povukao 1978. godine i nijednom u profesionalnoj karijeri nije bio nokautiran.

"Valjda sam imao sreće, jer nikada nisam morao da ustajem sa poda i ponovo stanem na noge. Barem ne u ringu. Van konopaca bila je potpuno druga priča", govorio je on.

Čuvalo je šest godina kasnije izgubio revanš protiv Alija jednoglasnom odlukom poslije 12 rundi.

Čuvalo bio sin hrvatskih doseljenika

Jure "Džordž" Čuvalo dobio je statuu za života u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini, gdje su korijeni njegove porodice. Roditelji su u Kanadi bili doseljenici, majka je radila u firmi za uzgoj živine, a otac je bio skidao kožu sa goveda. Njihov sin zaljubio se u boks čitajući magazin "The Ring", takozvanu 'bibliju boksa'

Jure je molio majku da mu kupi bokserske rukavice, što je ona na kraju i učinila, pa je kao dječak našao lokalnu crkvu koja je nudila treninge boksa i sa 10 godina imao prvu organizovanu borbu, egzibicioni meč koji je proglašen neriješenim. Kasnije se priključio bokserskom klubu i sa 15 godina već je bio težak oko 90 kilograma.

Čuvalo je izabran da predstavlja Kanadu na Olimpijskim igrama u Melburnu 1956. godine, ali je umjesto toga postao profesionalac. Poslije toga je pet puta bio prvak Kanade u teškoj kategoriji i držao je šampionski pojas tokom većeg dijela svoje 20-godišnje profesionalne karijere.

Nikada nije osvojio svjetsku titulu. Izgubio je od Terela u meču za šampionski pojas 1965. godine, za koji je vjerovao da je bio namješten uz pomoć mafije. Ipak, njegov skor uključuje pobjede protiv nekih od najboljih boraca svog vremena, među kojima je bio i Džeri Kvari 1969. godine.

Devet puta je boksovao u "Medison Skver Gardenu", uz skor 3-6 protiv vrhunskih boksera poput Frejzera.

Doživio strašnu porodičnu tragediju, sebe je krivio

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Izgubio je Čuvalo osamdesetih i devedesetih trojicu sinova i prvu suprugu Lin zbog droge i samoubistva.

"Kada biste sabrali svaki udarac koji sam ikada primio i zatim taj broj pomnožili sa 10.000, to ne bi ni približno bilo jednako bolu zbog gubitka trojice sinova i supruge zbog droge i samoubistva", napisao je Čuvalo.

Njegov sin Džesi je 1985. izvršio samoubistvo, nakon što je doživio saobraćajnu nesreću poslije koje je počeo da koristi lijekove protiv bolova i postao zavisnik. Osam godina kasnije, njegov drugi sin, Džordži Li, preminuo je od predoziranja drogom. Četiri dana kasnije, njegova supruga pronađena je mrtva, uz oproštajno pismo. Zatim je 1996. godine njegov sin Stiven pronađen mrtav u hotelskoj sobi, sa iglom u ruci.

"Nakon Stivenove smrti jedva sam uspijevao da funkcionišem. Imao sam osjećaj da se gušim svaki put kada bih zaspao u mraku. Krivio sam sebe za smrt svojih sinova, jer sam im dozvolio da napuste srednju školu, što ih ranije nisam poslao na odvikavanje. Godinama sam bio bez života kao i oni. I dalje sam oštećen čovjek, ali konačno ponovo mogu da uživam u životu", govorio je on godinama kasnije.

Ponovo se oženio, Džoan O'Harom i počeo da obilazi škole širom Kanade, gdje je govorio o opasnostima od droge. Imao je još dvoje djece i govorio je da bi se topio od sreće svaki put kada bi vidio svoje unuke.

(MONDO, Mladen Šolak)