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"Bili su kod mene na ručku": Tonči Huljić iznenadio odgovorom o vjenčanju Jelene Rozge i sina Ivana

"Bili su kod mene na ručku": Tonči Huljić iznenadio odgovorom o vjenčanju Jelene Rozge i sina Ivana

Autor Jovana Milićević
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Sin Tončija Huljića, Ivan, već duže vrijeme je u vezi sa pjevačicom Jelenom Rozgom.

Tonči Huljić iznenadio odgovorom o venčanju Jelene Rozge i sina Ivana Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tonči Huljić nedavno je boravio u Beogradu, kada je za domaće medije progovorio o ljubavnom odnosu svog sina Ivana i Jelene Rozge.

Pogledajte fotografije Ivana Huljića:

Posebnu pažnju javnosti već duže vrijeme privlači ljubavni život Ivana Huljića, koji je u vezi sa popularnom pjevačicom. Njih dvoje svoju ljubav ne eksponiraju previše u javnosti, ali otkako je veza potvrđena, ne prestaju nagađanja o tome da bi mogli i da stanu na "ludi kamen".

"Pa dobro, uvijek gledam kako se oni osećaju. Mislim, piše se svašta, ali ja nisam čuo za te priče. Da su u vezi, jesu. Bili su neki dan na ručku, prije nego što sam ja došao ovde. Sigurno me raduje kada su mi djeca srećna. Stvarno se ne petljam u njihov privatni život i odupirem se tome da ljubav neko mora da verifikuje. Da imam ja tu šta sad da kažem: "E, nećeš sa ovim, nećeš sa onim." Ono što njih veseli, i mene veseli. Ne pričamo baš previše o muzici kada smo kod kuće, osim kada neko pokvari veče. Ako neko spomene nešto o muzici, otišlo je veče dođavola", rekao je Huljić za Republiku.

Ne želi da se odrekne prezimena

Podsjetimo, Rozga je nedavno otkrila da li planira da zadrži svoje prezime, ukoliko se uda za dečka Ivana Huljića.

Pogledajte fotografije Jelene Rozge:

"Nikada ne bih promijenila svoje prezime. Znaš koliko sam vezana za svoju porodicu, tako da svoje prezime ne bih dirala, i to ne zato što sam poznata", rekla je za IN magazin, pa dodala:

"Pa dobro, možda sa crticom. Ne znam, nisam razmišljala o tome. Još nismo došli do toga, tako da nisam ni imala razloga da razmišljam o tome", poručila je pevačica.

(Republika/MONDO)

Tagovi

Tonči Huljić Jelena Rozga

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