Tanja Savić progovorila o trudnoći: Sinovi ostali zatečeni kada ih je pitala da li žele batu ili seku

Pjevačica Tanja Savić govorila je o vjenčanju sa 11 godina mlađim izabranikom Muhamedom Bešićem, ali i o njihovoj prinovi

Izvor: MONDO

Tanja Savić bila je specijalna gošća na solističkom koncertu Dragana Kojića Kebe, a tom prilikom razgovarala je i sa pripadnicima sedme sile. Pjevačica je bila raspoložena da govori o privatnom životu, ljubavi, porodici, ali i o teškim periodima kroz koje je prolazila.

Pojavila se sa 11 godina mlađim izabranikom Muhamedom Mukijem Bešićem.

U emotivnom razgovoru otkrila je da nakon pet godina veze priželjkuju zajedničko dijete i vjenčanje, naglasivši da su i njeni sinovi oduševljeni idejom o prinovi.

Pored priče o ljubavi i porodici, pjevačica je otvoreno govorila i o borbi sa anksioznošću, odrastanju uz roditelje i načinu na koji svoju sreću čuvaju od zlih ljudi.

"Kad su ovako veliki događaji ja imam tremu. Muki nema recept za moju tremu, toliko je trema preživio sa mnom. Muki je za večeras izabrao pjesme zajedno sa Kebom. Muki mene voli u crvenom, zato sam večeras u crvenoj haljini. Žene posle 40. godine razmišljaju mozgom, više nego emocijama. Hteo bi da se vjenčamo, zajedno smo 5 godina, imam od njega prsten, najveća želja nam je da dobijemo dijete. Moramo da se smirimo, imamo mnogo posla, on se bavi i sa mnom i sa djecom. Sinovi žele batu ili seku. Prvo su bili zatečeni mojim pitanjem da li žele da im mama rodi batu ili seku. Samo nek je živo i zdravo, uopšte mi nije bitan pol", rekla je Tana.

"Nikada nisam imala samopouzdanja, ali danas ga imam. Moji roditelji imaju troje djece. Uvijek se bar jednom djetetu posvećuje više pažnje, a ja smatram da sam uvijek morala da se izborim za sebe i ma koliko postignuća imala u životu, nikada im nisam bila dovoljno dobra. Uvijek se podrazumevalo za mene da mogu da zaradim novac. Vjerovatno i sada imam depresiju i anksioznost, ali ja sam pronašla ljubav svog života. Muki i ja smo slični. I on je prošao kroz bol, putevi su nam dosta slični. Oboje smo ribe u horoskopu, zajedno plačemo uz film. On je emotivniji od mene, ali vješto skriva, ja sve kažem. Uvijek sam gledala da budem iskrena. Mi umetnici smo posebne duše. Uvek kažem Mukiju šta mi smeta i on to jako ceni kod mene, to je prepoznao kod mene kao nešto što nije imao u životu. Imali smo lažove, čuvamo se kao najveće blago, od svih očiju. Ima dosta zlih ljudi, njima ne treba davati pristup. Među tim ljudima ima i rodbine, misliš da te neko voli, a ustvari te ujede za srce", govorila je Savićeva.

(Kurir/MONDO)