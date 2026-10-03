Kapiten Hrvatske Luka Modrić otvoreno je priznao da prvi put osjeća stid poslije meča u kojem je Engleska razbila “kockaste” u Rijeci rezultatom 0:7.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Modrić odigrao je 205. utakmicu za Hrvatsku, koja je u subotu uveče doživjela najgori poraz u istoriji, što je ujedno bio i njegov najgori poraz u reprezentativnoj karijeri.

Gubio je vezista Milana od Engleza i 5:0 i Španije 6:0, ali nikad nije poražen sa čak sedam komada kao večeras na "Rujevici" u Ligi nacija.

"Teško je naći objašnjenje za ovakvu predstavu bez duela, faula, agresivnosti, zajedništva... Tu sam 20 godina, ali prvi put osjećam stid nakon utakmice! Može se izgubiti, neko je bolji, trenutno su oni bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo sticali svih ovih godina je nedopustivo! Osjećam baš stid. Od prvog do posljednjeg da ovako odigramo... Ovako se fudbal ne može igrati. Da igraš s dva igrača manje, ovako ne možeš, a mi smo izgledali kao da smo imali 4-5 igrača manje! Katastrofalna noć. Jednostavno ne trebamo upirati prste jedni u druge i tražiti krivce, nego biti zajedno u ovome. Vraćali smo se i iz težih situacija, gubili smo ubjedljivo, ali osjećaj nakon ovakve utakmice nikad nisam imao u reprezentaciji", rekao je Modrić za HRT.

Hrvatska će ovaj ciklus od četiri odigrane utakmice završiti na splitskom “Poljudu” protiv Španije, a Modrić je mišljenja da se tim sada mora skupiti i ostati zajedno.

"I moramo pokazati naše pravo lice, da ima inata i ponosa u nama, želje, volje, zajedništva, ne može se to izgubiti tek tako preko noći. A ovako igrati je nedopustivo. Da smo igrali protiv trećerazredne ekipe, izgubili bismo. U taktičke stvari nema smisla ulaziti jer sve kreće od želje, volje, borbenosti, agresivnosti, htijenja, duela. Možemo se izviniti navijačima, nadamo se da će navijači u Splitu biti uz nas, nositi nas i da ćemo im vratiti to na najbolji mogući način. Prije svega borbenošću, time što ćemo biti borci na terenu, što smo uvijek i bili - samo tako to možemo vratiti. Ovo je bilo zabrinjavajuće", priznao je kapiten “kockastih”.

(MONDO)