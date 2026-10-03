Dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac u istoriji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, zvanično je stavio tačku na svoju reprezentativnu karijeru.

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Nakon što je posljednji put predvodio "zmajeve" s kapitenskom trakom oko ruke u duelu sa Švedskom u Ligi nacija (1:1), Džeko se od dresa s državnim grbom oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama, naglasivši da se time završava najemotivnije poglavlje njegove sportske priče.

"Dijamant" je opisao ogromnu buru emocija i misli s kojima se suočavao proteklih dana, istakavši koliko mu je značio izlazak na teren pred domaće navijače i osjećaj zajedništva koji ga je pratio tokom cijele karijere.

Saopštenje Edina Džeke sa društvenih mreža prenosimo u cijelosti.

“Teško je riječima opisati sve što sam osjećao ovih posljednjih dana. Bura emocija i toliko misli u glavi, sve do sinoć, kada sam posljednji put prošao kroz tunel i izašao na teren, s kapitenskom trakom oko ruke i zastavicom naše reprezentacije u rukama.

Prije šest mjeseci, na ovom istom stadionu, pred našim ljudima, doživio sam jednu od najvećih radosti u karijeri - plasman na Svjetsko prvenstvo po drugi put.

Sinoć je bilo posebno. Osjećao sam ljubav svuda oko sebe - s tribina, od saigrača i svih ljudi koji su bili dio ovog puta. Pokušao sam upiti svaki trenutak: himnu, lica, glasove, emocije.

Znao sam da će ovaj trenutak doći, ali mislim da za njega nikada ne možeš biti potpuno spreman. Ništa u mojoj fudbalskoj karijeri nije mi značilo koliko igrati za svoju zemlju.

Skoro dvadeset godina toliko je ljudi bilo dio ovog puta. Svim mojim trenerima, saigračima, članovima stručnog štaba i ljudima iz Saveza - hvala vam za sve što smo zajedno prošli i za sve što ste dali ovoj reprezentaciji.

Našim navijačima - ponosan sam što sam se na terenu uvijek osjećao kao jedan od vas. Hvala vam na ljubavi i podršci, kod kuće i na gostovanjima.

Mojoj porodici - roditeljima, sestri, mojoj Amri i našoj voljenoj djeci - bez vaše ljubavi, strpljenja i podrške ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Hvala vam svima od srca.

Danas se završava najemotivnije poglavlje moje sportske priče. Ali i kada više nisam na terenu, uvijek ćete me pronaći na istoj strani - strani naše jedne i jedine Bosne i Hercegovine”.

Odlaskom Džeke, reprezentacija BiH oprašta se od svog lidera koji je obilježio skoro dvije decenije bh. fudbala i ostavio neizbrisiv trag u srcima navijača BiH.

Za "zmajeve" je odigrao 152 utakmice i postigao 73 gola što je apsolutni rekord BiH i po broju nastupa i po broju golova.

(MONDO)