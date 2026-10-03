Muškarac pretukao i ranio suprugu u Zemunu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

U petak 2. oktobra je u Zemunu uhapšen muškarac (46) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Nasilje u porodici kada je, prema nezvaničnim saznanjima "Telegrafa", pretukao i pucao u svoju suprugu (38). Izbila je svađa nakon čega je, prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, napao suprugu.

Vukao ju je za kosu, udarao joj glavu u ormar, a potom ju je udario svojom glavom. Nakon toga je uzeo gasni pištolj i pucao je u nju i ranio je u nogu.

Žena je hitno prevezena u Kliničko-bolnički centar Zemun (KBC). Konstatovane su joj lake tjelesne povrede.

Policija je na licu mjesta utvrdila da je osumnjičeni imao 1,60 promila alkohola u krvi. On je odmah uhapšen i izrečene su mu mjere zabrana prilaska i komunikacije sa žrtvom.