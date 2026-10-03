Putin potpisao novi ukaz o mobilizaciji ruskih vojnika usred velikih problema na frontu u Ukrajini.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/Oleksandr Klymenko / Sipa Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao je novi ukaz kojim je povećan broj ruskih vojnika u Ukrajini za 15.500, piše "Euronews". Najnovijim ukazom se povećava broj pripadnika vojske na 1,55 miliona.

Ovo je četvrto povećanje broja vojnika od početka ove godine. Analitičaru smatraju da novi ukaz ruskog predsjednika znači da Rusija ima sve više problema na frontu zbog čega mora da reaguje povećanjem broja vojnika.

Vidi opis Putin šalje novih 15.000 vojnika na front u Ukrajini: Rusija u velikim problemima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Sa druge strane, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je Rusija već započela novu mobilizaciju zbog problema na frontu. Tvrdi i da će Sjeverna Koreja uskoro poslati 10.000 vojnika u Rusiju na obuku, a onda i na front u Ukrajini.

"Utvrđuje se da odobreno brojno stanje Oružanih snaga Ruske Federacije iznosi 2.441.630 pripadnika, uključujući 1.550.500 vojnih lica", navodi se u ukazu koji je potpisao Vladimir Putin.

Desperate Putin signs decree increasing armed forces to 2.4million as thousands continue to die on meatgrinder Ukraine frontlinehttps://t.co/fgLMc7teCS — Daily Mail (@DailyMail)September 29, 2026

Da podsjetimo, Putin je ove godine već tri puta potpisivao ukaze o dodatnoj mobilizaciji - u martu, junu i julu. Putin se zasad nije oglašavao o novom ukazu koji je ukupno četvrti ove godine za povećanje broja ruskih vojnika u Ukrajini.