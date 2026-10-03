Putin potpisao novi ukaz o mobilizaciji ruskih vojnika usred velikih problema na frontu u Ukrajini.
Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao je novi ukaz kojim je povećan broj ruskih vojnika u Ukrajini za 15.500, piše "Euronews". Najnovijim ukazom se povećava broj pripadnika vojske na 1,55 miliona.
Ovo je četvrto povećanje broja vojnika od početka ove godine. Analitičaru smatraju da novi ukaz ruskog predsjednika znači da Rusija ima sve više problema na frontu zbog čega mora da reaguje povećanjem broja vojnika.
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Sa druge strane, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je Rusija već započela novu mobilizaciju zbog problema na frontu. Tvrdi i da će Sjeverna Koreja uskoro poslati 10.000 vojnika u Rusiju na obuku, a onda i na front u Ukrajini.
"Utvrđuje se da odobreno brojno stanje Oružanih snaga Ruske Federacije iznosi 2.441.630 pripadnika, uključujući 1.550.500 vojnih lica", navodi se u ukazu koji je potpisao Vladimir Putin.
Desperate Putin signs decree increasing armed forces to 2.4million as thousands continue to die on meatgrinder Ukraine frontlinehttps://t.co/fgLMc7teCS— Daily Mail (@DailyMail)September 29, 2026
Da podsjetimo, Putin je ove godine već tri puta potpisivao ukaze o dodatnoj mobilizaciji - u martu, junu i julu. Putin se zasad nije oglašavao o novom ukazu koji je ukupno četvrti ove godine za povećanje broja ruskih vojnika u Ukrajini.