logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pojavila se privatna prepiska između Marije i Verice Šerifović, žestoko se posvađale: "Sve ću da vas pobijem"

Pojavila se privatna prepiska između Marije i Verice Šerifović, žestoko se posvađale: "Sve ću da vas pobijem"

Autor Ana Živančević
0

Marija Šerifović podijelila je emotivne trenutke sa sinom Marijom, dok je njena majka Verica pokazala koliko je unuk njena slabost.

Pojavila se privatna prepiska između Marije i Verice Šerifović Izvor: serifovic / Instagram

Marija Šerifović uvijek otvoreno ističe koliko joj majka Verica pomaže oko sina Marija, koji je u potpunosti osvojio babino srce. Da je unuk njena najveća slabost, dokazuje i prepiska koju je pjevačica podijelila na svom Instagramu.

Marija joj je poslala nekoliko fotografija sa krstarenja Jadranom na kojima mali Mario uživa u vožnji brodićem, što je Vericu po ko zna koji put potpuno raznježilo.

Pogledajte fotografije Marije i Marija:

"Moj život, sve ću da vas pobijem. U d*pe da mu duvateee", rekla je Verica.

"E kipak", odgovorila je Marija majci, koja joj je samo napisala:

"Jasno."

Izvor: Instagram printscreen

Podsjetimo, Verica Šerifović je svojevremeno govorila o unuku Mariju sa puno ljubavi.

"Imam ja sada moje pile i baš me briga. Ja sam njega vadila iz kreveca da spava sa mnom. Ujutru kada otvori oči, kada me pogleda, pa mi se nasmije. Jao Bože, hoću da umrem od sreće. Ne što slušamo muziku zajedno, nego što pjevamo, da vidiš kad mu pustim klarinetistu, on sluša i prije nego što se pjesma završi, on krene „na na“. Garantujem da ima apsolutni sluh", govorila je ona tada, ističući da njen unuk ima izuzetan muzički talenat.

Tagovi

Marija Šerifović Verica Šerifović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ