Marija Šerifović podijelila je emotivne trenutke sa sinom Marijom, dok je njena majka Verica pokazala koliko je unuk njena slabost.

Izvor: serifovic / Instagram

Marija Šerifović uvijek otvoreno ističe koliko joj majka Verica pomaže oko sina Marija, koji je u potpunosti osvojio babino srce. Da je unuk njena najveća slabost, dokazuje i prepiska koju je pjevačica podijelila na svom Instagramu.

Marija joj je poslala nekoliko fotografija sa krstarenja Jadranom na kojima mali Mario uživa u vožnji brodićem, što je Vericu po ko zna koji put potpuno raznježilo.

Pogledajte fotografije Marije i Marija:

Vidi opis Pojavila se privatna prepiska između Marije i Verice Šerifović, žestoko se posvađale: "Sve ću da vas pobijem" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 7 / 7

"Moj život, sve ću da vas pobijem. U d*pe da mu duvateee", rekla je Verica.

"E kipak", odgovorila je Marija majci, koja joj je samo napisala:

"Jasno."

Izvor: Instagram printscreen

Podsjetimo, Verica Šerifović je svojevremeno govorila o unuku Mariju sa puno ljubavi.

"Imam ja sada moje pile i baš me briga. Ja sam njega vadila iz kreveca da spava sa mnom. Ujutru kada otvori oči, kada me pogleda, pa mi se nasmije. Jao Bože, hoću da umrem od sreće. Ne što slušamo muziku zajedno, nego što pjevamo, da vidiš kad mu pustim klarinetistu, on sluša i prije nego što se pjesma završi, on krene „na na“. Garantujem da ima apsolutni sluh", govorila je ona tada, ističući da njen unuk ima izuzetan muzički talenat.