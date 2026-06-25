"Pisali su mi da sam sektašica": Pobjednica Zvezda Granda prvi put o jezivim prozivkama i osudama javnosti

Tamara Danilović, pobjednica Zvezda Granda, otkriva kako se nosi sa prozivkama i osudama javnosti. Njena priča o uspjehu i izazovima u takmičenju.

Izvor: Youtube printscreen/ Zvezde Granda

U velikom finalu "Zvezda Granda", mlada pjevačica Tamara Danilović doživjela je ogroman uspjeh. Njoj je uručena specijalna nagrada koja nosi ime "Saša Popović", napravljena u čast direktora i osnivača ovog takmičenja.Ovo veliko priznanje Tamara je osvojila uz pomoć svoje mentorke Cece Ražnatović, koja nije krila ponos zbog uspjeha svoje kandidatkinje.

"Mi sa njom nismo imali taj neki odnos kao da je, kao da zaziremo od nje ili bilo šta, da je ona tu isključivo da nas uči. Mi smo s njom imale baš jedan onako zdrav odnos gdje smo mogli s njom i da sjednemo i da se ispričamo i generalno da imamo te neke duže probe koje nisu bile samo bazirane na tome da mi u detalj sada riješavamo to, nego već da pjesmi damo neku svoju emociju, a da više sa njom pričamo o tome kako generalno sve teče, kako se mi osjećamo, kako se ona osjeća, prvenstveno kako smo zadovoljni i tako dalje. Tako da to stvarno sa njom cijelo, cijelo i druženje je bilo jedan od najljepših trenutaka u cijelom takmičenju."

Na pitanje kakva je Ceca kada se ugase kamere, Tamara kaže:

"Rekla bih da je možda opuštenija. Ne u smislu da je nervozna pred kamerama, nego da je čisto onako u rečniku generalno opuštenija sa nama, jel, kad se ugase kamere. Stvarno nema neke razlike u smislu da ona sad nemam pojma šta radi kad se ugase kamere, ali stvarno, ono, opuštena je. Nije, nije ništa spektakularno različita sem toga."

Priznala je da li su je nervirali komentari.

"Pa ne. Ne, nikad nisam pročitala nešto što mi je baš onako zaparalo uši, da ne kažem. Meni je svaki komentar, da ne kažem, nije da je bio dobrodošao ako je baš loš komentar, ali nije da me je pogodio zato što to mogu biti ljudi koji možda ne znaju nešto o tome i ne mogu ja da se oslanjam na mišljenje takvih ljudi. Dosta ljudi napiše to ovako usputno, ne poznaju me i generalno možda kada bi neko znao više o meni, možda ne bi pisao takve stvari. Generalno, ja nikad nisam imala ni toliko baš loše komentare. To je ono, naravno, o ukusima se ne treba raspravljati."

Ona je otkrila i da je jedan komentar bio autentičan.

"Recimo, polufinale, sedmi krug su mi govorili da sam tako sektaš, tako te stvari. Sjećam se tih komentara i to mi je bilo dosta smiješno jer nemam bukvalno nikakve veze s tim, ali mislim da se to ranije tako nije radilo nikad, da su se tako ljudi oblačili i da je to sad ljudima čudno. I normalno uopšte im ne zamjeram kada tako neki komentar ostave, jer to njima vjerovatno nije nešto što oni vide svaki dan, pretpostavljam."

Izvor: Blic/ MONDO