Saša Popović htio da se oženi poznatom pjevačicom prije Suzane: Razvela se i zavela ga, pa mu slomila srce

Zlata Petrović napunila je 64 godine, a malo je poznato da je svojevremeno ukrala srce Saši Popoviću.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Vijest o smrti Saše Popovića rastužila je cio region. Nakon kratke i teške bolesti, napustio nas je muzički genije, vizionar i osnivač "Grand" produkcije, čovjek koji je oblikovao estradnu scenu kakvu danas poznajemo.

Njegov talenat, upornost i inovativnost učinili su ga jednim od najuticajnijih ljudi domaće muzike. Za njim najviše tuguje njegova porodica – supruga Suzana Jovanović i deca, sin Danijel i ćerka Aleksandra, ali i svi oni koji su ga poznavali i poštovali.

Pogledajte fotografije porodice Popović:

Iako je decenijama volio i bio srećan sa Suzanom, malo ko zna da je prije nje zaprosio drugu ženu – i to njenu koleginicu, poznatu pjevačicu narodnog melosa, Zlatu Petrović.

Ljubavna priča između Saše Popovića i Zlate Petrović odvijala se krajem osamdesetih godina, kada su oboje bili mladi i uspješni.

Popović je bio jedan od najpoželjnijih muškaraca na estradi – talentovan, šarmantan i duhovit, a njihova veza bila je strastvena i ispunjena ljubavlju. Toliko ju je volio da je 1989. godine odlučio da je zaprosi, i to na spektakularan način.

"Sale me je mnogo volio, patio je dugo za mnom kad smo raskinuli... Zaprosio me je za rođendan. Izvadio je brilijantski prsten pred gostima, a ja sam se prepala i bacila mu ga u lice", ispričala je Zlata Petrović godinama kasnije, piše Glossy.

Iako je Saša bio savršen muškarac, ona tada nije bila spremna za brak. Imala je samo 27 godina i tek se oporavljala od razvoda s Hasanom Dudićem, pa je sudbonosno "da" jednostavno bilo prerano za nju.

Popović je teško podnio raskid i jedno vrijeme je tugovao. Bio je omiljen među ženama, a ni on im nije ostajao ravnodušan. Međutim, prava ljubav čekala ga je u Suzani Jovanović, koja je zauvijek osvojila njegovo srce. Kada je s njom započeo vezu, znao je da je pronašao osobu s kojom će provesti život.



