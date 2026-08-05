Južnoafrički plivač Čad le Klos izjavio je da je njegov dom u Kejptaunu uništen u požaru, koji se dogodio ubrzo nakon što je postao najuspješniji sportista u istoriji Igara Komonvelta.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U tragediji je stradao jedan od njegovih komšija, a Le Klos je pokrenuo akciju prikupljanja pomoći za pogođene stanare, prenijele su agencije.

Le Klos je osvojio svoju 21. medalju i tako pretekao Australijanku Emu Mekion kao sportista sa najviše medalja u istoriji Igara Komonvelta, kada je Južna Afrika prošle nedjelje osvojila bronzu u muškoj štafeti 4x100 metara mješovito u Glazgovu.

To je bila treća medalja za ovog 34-godišnjaka na Igrama 2026. godine, nakon što je prethodno osvojio srebro u mješovitoj štafeti 4x100 metara mešovito i bronzu u muškoj štafeti 4x100 metara slobodnim stilom.

Samo nekoliko dana kasnije, Le Klos je otkrio da je požar uništio njegov dom u Kejptaunu, u kojem je živio više od decenije, i da je tom prilikom stradao jedan od njegovih komšija.

"Trebalo mi je neko vrijeme da se suočim sa ovom tragedijom", napisao je osvajač zlatne olimpijske medalje iz 2012. godine na Instagramu.

"Uveče 30. jula, u trenucima kada sam obarao rekord svih vremena na Igrama Komonvelta, izbio je požar u mojoj zgradi, koji se brzo proširio na moj dom. Nažalost, moj stan u kojem sam živio više od decenije je izgorio i ništa nije ostalo da se spase", naveo je on.

U svojoj objavi, Le Klos je takođe odao počast svom "dugogodišnjem komšiji" koji je stradao u požaru, uputivši "najdublje i najiskrenije saučešće" porodici i prijateljima žrtve.

"Nijedna riječ ne može istinski da ublaži ovakav gubitak, ali se nadam da porodica zna da su misli čitave zajednice uz njih. Mojim komšijama čiji su domovi i životi teško pogođeni ovim požarom poručujem da znaju da nisu sami. Ovo je blisko povezana zajednica i u trenucima poput ovih oslanjamo se jedni na druge", dodao je on.

Le Klos, koji je pobijedio Majkla Felpsa i osvojio zlato na 200 metara delfin stilom na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, rekao je da je pokrenuo akciju za prikupljanje sredstava kako bi pomogao komšijama pogođenim požarom.

Felps je bio 14-struki olimpijski šampion i nije izgubio u toj disciplini od 2001. godine, sve dok ga nije pobijedio upravo Le Klos.

Južnoafrikanac je svoju prvu medalju na Igrama Komonvelta osvojio u Delhiju 2010. godine sa 18 godina, a sada ima sedam zlatnih, pet srebrnih i devet bronzanih medalja sa pet izdanja ovog takmičenja.

Tokom svoje karijere osvojio je četiri olimpijske medalje, 16 titula svjetskog šampiona, sedam zlata na Igrama Komonvelta i 10 titula prvaka Afrike.