"I od toga su uzimali tantijeme": Pjevač posle mnogo godina progovorio o ugovorima koje su pjevači potpisivali sa Sašom

Bojan Bjelić, pjevač koji se nakon godina provedenih u Kanadi vratio u Srbiju, otkrio šta je stajalo u ugovorima koje su izvođači potpisivali s Grandom

Izvor: Instagram/duhizbombonjere/printscreen

Pjevač Bojan Bjelić je svojevremeno bio u "jatu" Saše Popovića, koji nas je prošle godine napustio. Bjelić je sad progovorio o saradnji sa Popovićem, te je progovorio o ugovorima koji su svi pjevači potpisivali.

- U pravnom dijelu... Tada su se potpisivali tipski ugovori koji su bili isti za svakoga. Sa svakim albumom dobijao si šest emisija "Grand šou"-a, šest emisija "Grand parade" i još šest emisija još jedne emisije. To je bio paket koji su dobijali svi, možda je neko dobijao i više, ali to je bio osnovni paket i više nego dovoljan za promociju jednog albuma - rekao je prvo Bojan.

- Ja njima dam pjesme koje su... Nisu u njihovom vlasništvu, jer su autorska prava autora neotuđiva djela. Pjesme se daju na korišćenje meni kao pjevaču ili diskografskoj kući da se izdaju, a autori su dali prava da "Grand" može da objavi i prodaje diskove. Tada su bili popularni ringtonovi, pa su oni imali prava i na prikupljanje tantijema od tih ringtonova - dodao je Bjelić za "Novu" o saradnji sa Popovićem.

Bojan Bjelić je dugo živio u Kanadi, a nedavno je priznao da li je tamo stao na "ludi kamen".

- Nemam dijete, nisam bio oženjen, nisam ni danas. Brak kao brak meni nikada nije predstavljao nešto što treba da se štiklira samo da bi se desilo. Mislim da su mnogo bitniji odnos između dvoje ljudi i način na koji ćete doživjeti jedno drugo nego taj papir. Nisam neko ko ispunjava klišee i očekivanja porodice, roditelja, familije ili javnosti - rekao je on.

(Nova, MONDO)