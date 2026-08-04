Anastasija i Nemanja poveli malog Ilijana na putovanje: Sevilju zamijenili obližnjim ljetovalištem

Porodica Gudelj je prvi put kao tročlana, otišla na odmor.

Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic

Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj nedavno su se ostvarili kao roditelji. Anastasija se porodila i na svijet donijela sina kom su mu ponosni roditelji dali ime Ilijana.

Njih troje trenutno porodično uživaju u jednom ljetovalištu u Španiji u blizini Sevilje.

Pogledajte kadrove koje je Anastasija podelila:

Novopečena mama Anastasija, se nakon udaje preselila u Sevilju gdje živi u luksuznoj kući sa suprugom Nemanjom Gudeljom.

Pogledajte kako izgleda nihov dom:

Nedavno su podelili srećne vijesti da su se ostvarili kao roditelji i da su dobili sina, iako su vješto krili njenu trudnoću čitavih devet mjeseci. Ipak, nakon porođaja Anastasija Ražnatović je objavila fotografije sa trudničkim stomakom.



