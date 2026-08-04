Porodica Gudelj je prvi put kao tročlana, otišla na odmor.
Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj nedavno su se ostvarili kao roditelji. Anastasija se porodila i na svijet donijela sina kom su mu ponosni roditelji dali ime Ilijana.
Njih troje trenutno porodično uživaju u jednom ljetovalištu u Španiji u blizini Sevilje.
Pogledajte kadrove koje je Anastasija podelila:
Anastasija i Nemanja poveli malog Ilijana na putovanje: Sevilju zamijenili obližnjim ljetovalištem
Novopečena mama Anastasija, se nakon udaje preselila u Sevilju gdje živi u luksuznoj kući sa suprugom Nemanjom Gudeljom.
Pogledajte kako izgleda nihov dom:
Anastasija i Nemanja poveli malog Ilijana na putovanje: Sevilju zamijenili obližnjim ljetovalištem
Nedavno su podelili srećne vijesti da su se ostvarili kao roditelji i da su dobili sina, iako su vješto krili njenu trudnoću čitavih devet mjeseci. Ipak, nakon porođaja Anastasija Ražnatović je objavila fotografije sa trudničkim stomakom.