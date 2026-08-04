Preminula supruga Borislava Pekića: Porodica joj bila na crnoj listi zbog predsednika Vlade, a on joj promenio život

Ljiljana Pekić, supruga velikog srpskog književnika Bore Pekića, preminula je u 94. godini

Izvor: printscreen/youtube/ Montenegro

Ljiljana Pekić, supruga velikog književnika Borislava Bore Pekića, žena čije su dostojanstvo, hrabrost i nepokolebljiv lični integritet obeležili jedan izuzetan životni put preminula je u 94. godini, piše Blic.

Ljiljana Pekić preminula je mirno, u snu, okružena ljubavlju svojih najbližih, baš onako kako je zaslužila, posle života ispunjenog požrtvovanošću, vernošću svojim principima i nesebičnom brigom za porodicu i nasleđe koje je čuvala, a sahrana će biti obavljena u krugu porodice.