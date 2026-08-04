Predsjednik Vlade Milojko Spajić saopštio je danas da se u Crnoj Gori neće graditi centri za prihvatanje ilegalnih migranata.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

"Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da Vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kad bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan", poručio je Spajić na društvenoj mreži X.

Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centre za prihvat i repatrijaciju iregularnih migranata iz zemalja EU, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na… — Milojko Spajić (@MickeySpajic)August 4, 2026

On je poručio da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica, kao i upravljanjem migratornih kretanja.

"Međutim, svaka odluka koja se tiče naše države biće donijeta odgovorno, transparentno i isključivo u skladu sa interesima građana Crne Gore", kazao je Spajić.