Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković iznio je stav o promieni bodovanja u tenisu i izazvao "lavinu" komentara

Izvor: YouTube/Wimbledon/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković bez dileme je otkrio koji stav bi branio do srži. Riječ je o promjeni načina bodovanja koje bi i znatno skratilo mečeve. Međutim, mišljenje rođenog Beograđanina nije se dopao svima, pa je na društvenim mrežama riješio da reaguje novinar Hoze Moron.

"Ne slažem se sa Đokovićem po ovom pitanju. Ovo je promjena koju bih ja predložio u tenisu. Jedino što bih ja dodao jeste ukidanje prednosti i uvođenje odlučujućeg poena (golden point), dok bih sve ostalo ostavio isto", napisao je Moron na Tviteru.

Šta je rekao Novak Đoković?

Novak Đoković odgovorio je na pitanje koje mišljenje o tenisu bi branio bez obzira na kritike koje bi zbog njega mogao da dobije. Najbolji teniser svih vremena bez dileme je iznio stav da bi voleo da vidi promenu sistema bodovanja, iako je svjestan da se mnogi sa tim neće složiti. U razgovoru sa influenserom Nikom Kutrakosom objasnio je da smatra kako bi drugačiji format skratio mečeve na oko dva sata i donio korist cijelom sportu.