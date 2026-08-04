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Žena poznatog influensera se porodila u bazenu: Stojak odmah podijelio prve fotografije

Žena poznatog influensera se porodila u bazenu: Stojak odmah podijelio prve fotografije

Autor Jelena Sitarica
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Poznati influenser Nikola Stojaković juče je dobio drugo dijete, a njegova supruga Jelena je donijela odluku da bebu donese na svijet u kućnim uslovima.

Stojakova žena se porodila u bazenu Izvor: instagram/xstojak

Porodica popularnog sprskog influensera Nikole Stojakovića postala je bogatija za još jednog člana. Jelena se porodila prije nekoliko dana i na svijet donijela sina kojem su dali ime Vidak, a influenser se sada supruzi obratio emotivnim riječima. 

On je podijelio fotografije iz bazena, s obzirom da se Jelena porodila kod kuće, te je ujedno i najavio da će objaviti video gdje će podijeliti cjelokupno iskustvo.

Pogledajte njegove objave:

"Kakvo iskustvo, kakve emocije, koja snaga, moć, adrenalin, ljubav… Ovo je bio rolerkoster emocija i najluđih 24 sata u životu… Uspjela si ljubavi! Ti si moj ponos i najhrabrija žena na svijetu! Psihički smo se oboje spremili za ovo i donijela si na svijet našeg sina Vidaka! Ne postoje riječi koje mogu da opišu ono što sam osjetio držeći te za ruku i gledajući te kako se boriš. Gledao sam ženu koju volim kako pokazuje nevjerovatnu snagu, smirenost i hrabrost. U tim trenucima sam shvatio da te još više i jače volim ako je to ikako moguće...", napisao je on i dodao:

"Samo sam se molio bogu da čujemo njegov plač i da bude sve u redu i tako je na kraju i bilo! Hvala ti što si mi podarila najveći poklon koji sam ikada mogao da dobijem. Hvala ti što si vjerovala sebi i što si vjerovala meni da ti budem najveća podrška kada ti je najpotrebnije, što si pokazala koliko je ljubav jaka. Dobro došao na svijet, sine. Čekali smo te svim srcem. Sad nas ima četvoro i pravi smo mali porodić", bio je emotivan Nikola.

Podsjećanja radi, paru je ovo drugo dijete. Inače, Nikolu na Instagramu prati skoro trista hiljada ljudi, dok njegova supruga Jelena ima preko 150.000 pratilaca.

Pogledajte još njihovih fotografija:

Tagovi

nikola stojaković stojak žena porođaj

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