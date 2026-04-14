Šta radi dula smrti? Ovo je novo zanimanje Nikol Kidman, u 58. godini ide na obuku za ljude koji umiru

Nikol Kidman je odlučila da postane dula smrti.

Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Velika prekretnica u životu Nikol Kidman. Glumica je u 58. godini odlučila da postane dula smrti. Kako je istakla, "možda zvuči pomalo čudno", ali ova odluka je izuzetno važna za nju. Nikol je odlučila da obuku za dulu smrti pohađa nakon smrti svoje majke, koja je preminula u 85. godini.

"Dok je moja majka umirala, bila je sama, a mi, kao porodica, mogli smo da joj pružimo samo ograničenu podršku", rekla je Nikol Kidman koja se u martu oglasila i na društvenim mrežama povodom rođendana svoje majke.

"Mnogo mi nedostaju mama i tata povodom njenog rođendana. Sećam se svoje mame na njen rođendan. Zauvek u mom srcu", napisala je glumica.

Objasnila je i zašto je odlučila da promeni karijeru.

"Moja sestra i ja imamo mnogo dece, svoje karijere i poslove, a želele smo da se brinemo o njoj nakon što je otac preminuo. Tada sam pomislila: 'Volela bih da na svetu postoje ljudi koji bi bili tu da nepristrano sede uz nju i jednostavno joj pruže utehu i brigu'. Zato je to deo mog ličnog razvoja i jedna od stvari koje ću učiti", rekla je.

Šta radi dula smrti?

Dula smrti je osoba koja pruža nemedicinsku, emocionalnu, praktičnu i često duhovnu podršku umirućoj osobi i njenoj porodici, od trenutka kada se zna da se približava kraj života, pa sve do perioda nakon smrti. Ona ne leči, ne zamenjuje lekare, medicinske sestre, psihologe ili sveštenike, već je tu da bude pratilac, da omekša, uspori i učini svesnijim proces od kojeg većina ljudi beži.

U svom radu, dula smrti, pre svega, sluša. Razgovara sa osobom koja umire o onome o čemu se drugi često plaše da pričaju - o strahu od smrti, o tome da li je život bio "dovoljan", o kajanjima, neizgovorenim rečima, tajnama, željama koje možda još mogu da se ispune. Ona podstiče da se o tim temama govori otvoreno i bez osuđivanja, kako bi čovek mogao da dočeka kraj što mirniji i prihvaćeniji.

Jedan od važnih zadataka dule smrti je i zajedničko osmišljavanje poslednje faze života. Zajedno sa osobom koja umire i njenom porodicom, ona pomaže da se odgovori na pitanja - gde bi želeli da provedu poslednje dane, ko bi trebalo da bude prisutan, kakva atmosfera je poželjna - tišina, muzika, svetlost sveća, otvoren prozor, miris neke kreme ili parfema. Dula može da podstakne da se na vreme donesu odluke o obredima, o tome šta za tu porodicu ima smisla i utehu.

Podrška porodici je podjednako važan deo njenog rada. Ljudi koji gledaju voljenu osobu kako umire, često su u šoku, rastrzani između nade i realnosti, obuzeti krivicom, umorom, besom ili nemoći. Dula im pomaže da razumeju šta se dešava, da prepoznaju znake približavanja smrti, da shvate da mnoge emocije koje osećaju nisu "pogrešne". Ohrabruje ih da budu prisutni, da postavljaju pitanja lekarima, da se zauzmu za potrebe svojeg bližnjeg, ali i za svoje granice i odmor.

Vrlo konkretno, dula smrti pomaže i u organizaciji svakodnevice oko osobe koja umire - da krevet bude udoban, prostor smiren, da pri ruci budu sitnice koje znače. Nekada pomaže porodici da se dogovori oko dežurstava, poseta, poziva, da niko ne izgori u brizi, a da se osoba koja umire, ne oseti napušteno.

Kada smrt nastupi, dula smrti pomaže porodici da se oprosti na način koji im je blizak i smislen. To može da bude tiho sedenje pored tela, molitva ili meditacija, puštanje omiljene pesme, paljenje sveća, izgovaranje reči zahvalnosti ili oproštaja. Neke dule pomažu i u dogovorima oko sahrane ili kremacije, vodeći računa o željama pokojnika, ako su ranije izgovorene.

Njihova uloga se često nastavlja i nakon sahrane. One ostaju u kontaktu sa porodicom, makar kroz nekoliko razgovora u kojima prate prve talase tuge, neverice i praznine. Pomažu ljudima da razumeju da je žalovanje proces, da su osećanja koja dolaze deo istog iskustva gubitka. Ako primete da je nekome potrebna dublja psihološka podrška, mogu da predlože grupu za podršku ili stručnu pomoć.