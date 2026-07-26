Željko Mitrović zabranio Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević na televiziji: Oglasio se i otkrio jeziv razlog

Željko Mitrović zabranio Kristinu i Kristijana zbog maltretiranja životinje

Izvor: Pink printscreen

Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović, oglasio se nakon drame koja se odvija između Kristijana Golubovića i Kristine Spalević.

Sada Kurir piše da je Mitrović, nakon gledanja materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva psa čivave.

"Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! Sebe smatram tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne opraštam!" poručio je Mitrović.

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

Kristina objavila snimak povređenog psa

Domaću javnost uznemirio je snimak koji je Kristina Spalević objavila na svom Instagram profilu, a na kojem se vidi povređeni pas Kan. Tom prilikom iznela je ozbiljne tvrdnje o navodnom nasilju nad životinjom, za koje tvrdi da je počinio Kristijan Golubović.

Prema onome što se vidi i čuje na snimku koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, došlo je do žestoke rasprave između Kristine i Kristijana zbog povrede nedužne životinje.

- Ništa nije, to je samo uganuo nogu - rekao je Kristijan Golubović.

- Aha, uganuo! Od udaraca je uganuo - odgovorila mu je Kristina Spalević.

- Ne, nego zato što sam ga bacio tu dole - priznao je Kristijan.

- Ma marš, što si ga bacio? - upitala ga je Kristina, nakon čega se snimak prekida.

Uznemirujući snimak:

Pogledajte 00:07 Kristina tvrdi da je Kristijan povredio njihovo kuče Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Kristina se tu nije zaustavila, već je iznela dodatne tvrdnje. Kako je navela, pas Kan je nakon incidenta zadobio povredu kolena, a istakla je da za to poseduje i zvaničan izveštaj veterinara.

Prema njenim rečima, situacija je navodno počela nakon što je Kristijan svoju sestru pogodio telefonom, nakon čega se, kako tvrdi Kristina, okomio i na psa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Kristina Spalević ide u policijsku stanicu Izvor: Instagram/kristina_spalevic Izvor: Instagram/kristina_spalevic

(Kurir, MONDO)