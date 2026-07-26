Željko Mitrović zabranio Kristinu i Kristijana zbog maltretiranja životinje
Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović, oglasio se nakon drame koja se odvija između Kristijana Golubovića i Kristine Spalević.
Sada Kurir piše da je Mitrović, nakon gledanja materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva psa čivave.
"Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! Sebe smatram tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne opraštam!" poručio je Mitrović.
Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.
Željko Mitrović zabranio Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević na televiziji: Oglasio se i otkrio jeziv razlog
Kristina objavila snimak povređenog psa
Domaću javnost uznemirio je snimak koji je Kristina Spalević objavila na svom Instagram profilu, a na kojem se vidi povređeni pas Kan. Tom prilikom iznela je ozbiljne tvrdnje o navodnom nasilju nad životinjom, za koje tvrdi da je počinio Kristijan Golubović.
Prema onome što se vidi i čuje na snimku koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, došlo je do žestoke rasprave između Kristine i Kristijana zbog povrede nedužne životinje.
Željko Mitrović zabranio Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević na televiziji: Oglasio se i otkrio jeziv razlog
- Ništa nije, to je samo uganuo nogu - rekao je Kristijan Golubović.
- Aha, uganuo! Od udaraca je uganuo - odgovorila mu je Kristina Spalević.
- Ne, nego zato što sam ga bacio tu dole - priznao je Kristijan.
- Ma marš, što si ga bacio? - upitala ga je Kristina, nakon čega se snimak prekida.
Uznemirujući snimak:
Kristina se tu nije zaustavila, već je iznela dodatne tvrdnje. Kako je navela, pas Kan je nakon incidenta zadobio povredu kolena, a istakla je da za to poseduje i zvaničan izveštaj veterinara.
Prema njenim rečima, situacija je navodno počela nakon što je Kristijan svoju sestru pogodio telefonom, nakon čega se, kako tvrdi Kristina, okomio i na psa.
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(Kurir, MONDO)