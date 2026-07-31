Nikola Peković se oženio u tajnosti: Sa bivšom pravio vjenčanje od 500 zvanica, a sad u Meljaku samo najbliži

Za razliku od prije deset godina, kad se ženio doktorkom radiologije Violetom Peković, nekadašnji NBA as je sada upriličio druženje za uži krug prijatelja i familije u totalnoj privatnosti

Izvor: MN Press

Nekadašnji košarkaški reprezentativac i bivši NBA igrač Nikola Peković ponovo je stao na "ludi kamen". Intimno slavlje organizovano je u Meljaku, gdje poslednje dvije godine živi s novom suprugom

Kako piše Kurir, okupljanje je proteklo u znaku intime, domaćinske atmosfere s bliskim ljudima. Nakon što su se supružnici vratili sa odmora iz Turske, koji je ujedno bio i njihov medeni mjesec, odlučili su da svoju sreću podijele s porodicom i najužim krugom prijatelja u opuštenijem ambijentu, daleko od glamura, velikih hotelskih sala i medijske pompe koja je pratila neka ranija dešavanja u Pekmenovom privatnom životu.

Prema riječima izvora bliskih porodici, ručak je organizovan tako da podsjeća na tradicionalna porodična slavlja kakva su nekad bila karakteristična za srpske domaćine. Gosti su uživali u pažljivo pripremljenoj trpezi, na kojoj su dominirali domaći proizvodi: pršuta, sir, kajmak, pečenje, pite ispod sača, svježe salate iz bašte, kao i razni specijaliteti spremljeni po receptima iz Crne Gore, odakle Peković vodi poreklo.

Sve je bilo u tajnosti

Posebnu pažnju privuklo je to što su supružnici insistirali na prirodnim i domaćim namirnicama, pa su se na stolu našli sokovi od zove i maline, domaće vino, rakija iz domaće proizvodnje i kolači koje su pripremale žene iz porodice.

Lumpovalo se do kasno

Među zvanicama su bili najbliži prijatelji i rodbina, dok je Peković želeio da čitavo okupljanje zadrži u krugu ljudi kojima vjeruje. Nije bilo zvaničnih fotografija za javnost, niti objava na društvenim mrežama koje bi otkrivale detalje proslave. Oni koji su imali priliku da prisustvuju kažu da je Nikola bio izuzetno raspoložen i opušten, da se videlo koliko mu prija mirniji porodični život koji vodi od razvoda s Violetom Peković.

Ova proslava nije bila ni nalik onoj koju je nekadašnji sportista svojevremeno organizovao s bivšom izabranicom u luksuznom hotelu Bečićima u junu 2016. godine.

Njihovo veselje je održano u hotelu koji je u vlasništvu njegovog kuma i tada je važilo za događaj o kojem se danima pričalo i izvještavalo. Bilo je prisutno oko 500 zvanica, sve je bilo luksuzno dekorisano, a slavlje je trajalo do duboko u noć.

Podsjetite se kako izgleda njegova bivša supruga:

Izvor: Nemanja Nikolić Kurir

Na toj ceremoniji su pjevali poznati izvođači s regionalne estradne scene, među kojima su bili: Aco Pejović, Rada Sarić, Radiša Trajković Đani, Ana Bekuta, Bane Mojićević i Miroslav Ilić.

(Kurir.rs/MONDO)